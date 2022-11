Cano se anima com oferta de renovação do Flu: ‘Espero ficar por muito tempo’

O argentino de 34 anos gostou da ideia, mas as negociações ainda estão em andamento, e não há pressa de nenhuma das partes

Artilheiro do Brasileirão com 21 gols, Germán Cano tem contrato com o Fluminense até o fim de 2023, mas o clube quer garantir a permanência dele por mais tempo, por isso ofereceu uma ampliação do vínculo. O argentino de 34 anos gostou da ideia, mas as negociações ainda estão em andamento, e não há pressa de nenhuma das partes, até porque existe a segurança de mais um ano de contrato pela frente.

“Eu acho que não preciso falar. Todo mundo sabe o que o Fluminense representa para mim”, afirmou o atacante em entrevista coletiva concedida no CT Carlos Castilho, na manhã desta sexta-feira. “Estou muito feliz aqui. Nós temos conversas, mas ainda não fechamos. Espero ficar aqui por mais muito tempo, desfrutando o presente”, completou.

Os 21 gols marcados na competição nacional até aqui colocaram Cano como o maior artilheiro estrangeiro de uma edição do Brasileirão na era dos pontos corridos. Ele está empatado com o colombiano Aristizábal, que marcou a mesma quantidade de gols na disputa de 2003, vestindo a camisa do Cruzeiro.

Como ainda restam três rodadas para o fim do Brasileirão, Cano pode se isolar no quesito, mas isso não está entre suas maiores preocupações. Mesmo com a vaga direta para a Libertadores já garantida, ele espera três vitórias do Fluminense nesta reta final para, quem sabe, terminar o ano como vice-campeão. Em quarto lugar, com 61 pontos, assim como o terceiro Flamengo e o quinto Corinthians, a equipe tricolor está três pontos atrás do Internacional, atual vice-líder.

“Acho que temos de manter esta mesma seriedade que jogamos, saber respeitar nosso rival vai ser muito importante. Temos que saber que serão confrontos difíceis, contra jogadores muito bons Queremos fechar com três vitórias nossas, já pensando no próximo ano, que será muito bom para nós”, avaliou o artilheiro

O Fluminense enfrenta o São Paulo às 16h30 de sábado, no Maracanã, onde recebe também o Goiás, na rodada seguinte, dia 9. Então, encerra a temporada em duelo com o Red Bull Bragantino, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.