Candango leva Brasil ao pódio na Inglaterra

Seleção feminina de goalball vence Canadá e conquista bronze nos Jogos Mundiais da IBSA

Sob o comando do técnico Gabriel Goulart, que é do Distrito Federal e treina o Capital CF, a Seleção Brasileira feminina de goalball venceu o Canadá por 2 a 0 neste domingo, 27, e conquistou a medalha de bronze nos Jogos Mundiais da IBSA. A partida foi disputada na CBS Arena, em Coventry, na Inglaterra.

Apesar do bom resultado, a Seleção Brasileira não conseguiu garantir vaga para os Jogos Paralímpicos de Paris, em 2024. Apenas a equipe campeã do torneio conquistaria um lugar em Paris-2024.

Em novembro, nos Jogos Parapan-Americanos, em Santiago, no Chile, a Seleção feminina terá a última chance de carimbar o passaporte para os Jogos Paralímpicos. Assim como nos Jogos Mundiais da IBSA, apenas o campeão garantirá um lugar em Paris-2024.

Como foi o jogo

O Brasil começou a partida com Dani Longhini e Carol Duarte, nas alas, e Gaby, de pivô. Em duelo bastante equilibrado, as defesas levaram a melhor no primeiro tempo e o placar permaneceu zerado.

O início da segunda etapa foi parecido, com as defesas levando a melhor. Até que, aos 6 minutos, Carol Duarte abriu o placar para a Seleção Brasileira.

Dois minutos depois, o Brasil teve a chance de ampliar, após as canadenses cometerem uma penalidade. Carol Duarte aproveitou a oportunidade e fez o segundo dela, garantindo o terceiro lugar para a seleção brasileira.

Campanha da Seleção Brasileira



No Grupo B do torneio, a Seleção Brasileira teve 100% de aproveitamento na primeira fase, vencendo a Ucrânia por 9 a 0, a Finlândia por 9 a 1, e a Alemanha por 11 a 1.

Nas quartas de final, a Seleção encarou as anfitriãs inglesas. Em partida muito disputada, as brasileiras venceram de virada por 3 a 2, garantindo um lugar na semifinal, contra o Japão.

Diante das japonesas, o Brasil até saiu na frente, mas ficou no empate em 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação. O Japão superou a Seleção Brasileira nos pênaltis, por 3 a 2.