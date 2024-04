Campeonatos de BMX trazem atletas de todo Brasil para o DF

Bikes na Pista no Circuito BMX do Guará. O evento contempla duas etapas: 1ª etapa da Copa do Brasil de BMX , no dia 28/04 e o Campeonato Brasiliense de BMX, em 5/05. Cerca de 500 atletas – de 2 a 50 anos – são esperados na cidade

A Pista de BMX do Guará estará movimentada nos próximos dias. Nos dias 28 de abril e 5 de maio, o espaço sediará o Circuito BMX do Guará com participação de atletas de todo o Brasil, em duas etapas. A primeira será no dia 28 (domingo). A Copa do Brasil de BMX desembarca na cidade e cerca de 300 participantes, de 43 categorias, confirmaram presença na prova nacional, que vale pontuação para o ranking nacional pelo C2 da CBC (Confederação Brasileira de Ciclismo). A competição traz a segunda maior pontuação da categoria. As provas ocorrem das 8 às 14h. A entrada franca.

Seguindo o calendário, no dia 5 de maio, também um domingo, ocorrerá a segunda etapa do Circuito BMX do Guará: o Campeonato Brasiliense de BMX. Até o momento, mais de 120 atletas confirmaram presença nesta competição, que abrange 23 categorias e pontua para o ranking nacional, categoria C5.

Sobre o BMX

O BMX, uma modalidade em que se utilizam bicicletas pequenas, é praticado tanto em ambientes urbanos quanto em pistas de terra – especialmente projetadas com obstáculos. Tradicionalmente, acredita-se que o BMX, ou bicicross, originou-se na Califórnia durante as décadas de 1960 e 1970. Conhecido como o “caçula” do ciclismo, o BMX foi desenvolvido para ser uma versão mais radical, inspirando-se no motocross. Surgiu com a prática de jovens que combinavam o desejo de realizar manobras arriscadas com a adrenalina do motocross e a escassez de recursos -dando origem ao BMX.

Serviço:

Copa Brasil de BMX

Data: 28 de abril, domingo

Horário: das 8 às 14h

Entrada franca

Campeonato Brasiliense de BMX

Data: 5 de maio, domingo

Horário: das 8 às 14h

Entrada franca

Inscrições para as provas pelo link: site da CBC (Confederação Brasileira de Ciclismo)

Entrada Franca

Até 4 anos não pagam

Realização: Instituto Brasileiro de Responsabilidade Ambiental Social e Cultural – IBRASC

Apoio: Secretaria de Turismo do DF, Dogma, Açaí Artesanal a ABX DF (Associação de Bicicross do DF)