Campeão em 2016, Leicester City é rebaixado no Inglês; rodada final tem gols brasileiros

Além do Leicester, que foi campeão da 2ª divisão na temporada 2013/14, também foram rebaixados o Leeds e o Southampton

Sete anos depois de conquistar o tão sonhado título do Campeonato Inglês, o Leicester City foi do céu ao inferno em pouco tempo. Neste domingo, o time que surpreendeu o mundo na temporada 2015/2016 foi rebaixado à segunda divisão apesar de vencer o West Ham, por 2 a 1, no King Power Stadium.

Além do Leicester, que foi campeão da 2ª divisão na temporada 2013/14, também foram rebaixados o Leeds e o Southampton. Quem escapou nesta última rodada foi o Everton, que venceu o Bournemouth por 1 a 0, com gol marcado por Doucoure, aos 12 minutos do segundo tempo.

O Nottingham Forest, time dos ex-palmeirenses Danilo e Gustavo Scarpa, também escapou do rebaixamento, objetivo pelo qual lutou em toda a temporada. Na tabela de classificação, terminou com 38 pontos, à frente de Everton (36), Leicester (34), Leads (31) e Southampton (25).

Outro destaque negativo da temporada foi o Tottenham, que ficou sem nenhuma vaga para os torneios europeus. O time de Richarlison, Lucas Moura (de saída) e Emerson Royal venceu o Leeds por 4 a 1, mas não conseguiu nem o 7º lugar, que ficou com o Aston Villa – bateu o Brighton por 2 a 1.

Já o Chelsea fez sua pior campanha da década ao terminar na 12ª colocação, com 44 pontos. Neste domingo, empatou por 1 a 1 com o Newcastle, que ficou com uma das vagas para a Liga dos Campeões da Europa.

TORNEIOS EUROPEUS

Além do Newcastle, os times ingleses que estarão na Liga dos Campeões da próxima temporada são o campeão Manchester City (89 pontos), o Arsenal (84) e o Manchester United (75).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Manchester City segue de “ressaca” e acabou perdendo para o Brentford, fora de casa, por 1 a 0, diferente do Arsenal, que ainda não engoliu o vice-campeonato após liderar o torneio durante boa parte da temporada. Com gol de Gabriel Jesus, a equipe do técnico Arteta goleou o Wolverhampton por 5 a 0. Já o United bateu o Fulham por 2 a 1.

O Liverpool, por sua vez, terminou em quinto lugar, com 67 pontos, após empatar com o Southampton por 4 a 4. Um dos gols do time de Jürgen Klopp foi marcado por Roberto Firmino, que fez sua última partida pelo clube.

O Brighton, em sexto, é a principal surpresa da Liga Europa, enquanto o Aston Villa disputará a Liga Conferência por ter ficado em sétimo.

Confira os resultados da última rodada do Inglês:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Arsenal 5 x 0 Wolverhampton

Aston Villa 2 x 1 Brighton

Brentford 1 x 0 Manchester City

Chelsea 1 x 1 Newcastle

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Crystal Palace 1 x 1 Nottingham Forest

Everton 1 x 0 Bournemouth

Leeds 1 x 4 Tottenham

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leicester 2 x 1 West Ham

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Manchester United 2 x 1 Fulham

Southampton 4 x 4 Liverpool

Estadão Conteúdo