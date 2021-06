Campeão do UFC é a nova cara do Bet Combat

Atual campeão do peso leve do UFC, Charles do Bronxs participou de uma coletiva de imprensa em Brasília, na manhã desta sexta-feira (25)

“Conor está vindo com outra mentalidade, eu creio que ele vai vencer essa luta e, até o final do ano vamos nos enfrentar e eu vencerei. Agora o UFC vive uma outra história comigo!”, pontua o campeão do peso leve do UFC

Atual campeão do peso leve do UFC, Charles do Bronxs participou de uma coletiva de imprensa em Brasília, na manhã desta sexta-feira (25), para o lançamento da nova plataforma de apostas esportivas, BetCombat, do qual é embaixador e anunciar seu novo projeto social, a Fábrica de Campeões.

Durante pouco mais de uma hora de entrevista com jornalistas no estúdio e perguntas online, Charles do Bronxs respondeu diversas perguntas sobre sua próxima defesa de cinturão, preparo, relação com a família e próximos objetivos.

Como já era de esperar, o atual campeão do peso leve recebeu uma chuva de perguntas sobre a luta de Conor McGregor x Dustin Poirier, que acontece no próximo dia 10 de julho e o vencedor será seu próximo adversário.

“Vai ser uma luta muito boa e eu estarei lá para presenciar, conhecer meu próximo adversário, olhar olho no olho. Eu creio que o Conor vai vencer, dessa vez ele está vindo com uma postura diferente, uma mentalidade, mais focado e, até o final do ano vamos nos enfrentar e eu vencerei”, pontua Charles.

Ao ser questionado sobre o jeito de Conor McGregor vender suas lutas e gerar polêmica, Charles foi categórico: “ele é aquele cara que vai falar demais, demais mesmo, ainda mais que ele está voltando e, se ele vencer o Dustin, ele será mais um cara que vai cair sentado na minha frente. Como falei, hoje o UFC vive uma nova história comigo, o Brasil está de volta!”.

O campeão aproveitou a oportunidade para revelar que está tocando seu segundo projeto social em parceria com a casa de apostas BetCombat e a academia Chute Boxe Diego Lima. O primeiro fica no Guarujá, em sua academia de treinos.

“Com a minha conquista do cinturão muitas portas começaram a se abrir e eu sou muito grato a Deus por isso. Hoje, eu estou colhendo tudo o que eu plantei durante todos esses anos e eu quero que outros jovens cheguem a esse patamar também, de um menino da favela que conquistou o mundo, por isso nós vamos semear na vida dessas pessoas carentes por meio da luta com nossa Fábrica de Campeões”, revela Charles, que também detalhou um pouco sobre como será o projeto.

“Estamos construindo um grande centro de treinamento para atletas profissionais e crianças carentes lá em São Paulo. É um espaço muito bom com 2.000m², que vamos ensinar diversas artes marciais, mas não vamos nos restringir a isso, teremos cursos de inglês, empreendedorismo, educação financeira, para que eles tenham toda estrutura para poder crescer”, detalha Charles.