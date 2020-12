Cafu se anima com rumores de Messi no Paris Saint-Germain: ‘Time quase imbatível’

PUBLICIDADE

Messi, Neymar e Mbappé no mesmo time? A possibilidade começou a ser especulada após uma entrevista do atacante brasileiro em que ele disse que tem vontade de se reunir mais uma vez com o craque argentino, mas agora no Paris Saint-Germain. Para o ex-lateral-direito Cafu, caso se torne real o time francês ficaria extremamente forte.

“Ia ser fenomenal. Eu não queria jogar contra eles. Jogar contra o Neymar, o Messi e o Mbappé… Não ia dar certo. É um trio muito forte. Não sei se o Messi realmente vai, mas se o PSG levar o Messi para jogar com Mbappé e Neymar, realmente vai dar muito trabalho para muitos times. Vai ser realmente o time a ser batido”, disse Cafu em entrevista ao site Stats Perform News.

“O Messi é um fenômeno. O Messi jogando futebol é a coisa mais linda do mundo, junto com o talento de Neymar e Mbappé, vai ficar um time quase que imbatível”, completou o ex-lateral-direito da seleção brasileira.

Na última janela de transferências, Messi chegou a pedir para ser negociado pelo Barcelona, por considerar o clube “perdido” após a goleada de 8 a 2 do Bayern de Munique, na Liga dos Campeões da Europa. No entanto, o Manchester City apareceu como principal opção de destino para o argentino. O City Group, que administra o time inglês e diversos outros ao redor do globo, teria proposto um contrato de 10 anos para Messi.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo