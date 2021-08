Bruno Guimarães e Paquetá são os primeiros jogadores a se apresentar à seleção

Eles se apresentaram diretamente em São Paulo, onde o grupo permanecerá nos primeiros dias de treino antes da viagem para Santiago

O meia Bruno Guimarães e o meia-atacante Lucas Paquetá foram os primeiros jogadores a se apresentarem à seleção brasileira, na noite deste domingo, em São Paulo. A dupla do Lyon foi convocada para a rodada tripla das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2022.

Eles se apresentaram diretamente em São Paulo, onde o grupo permanecerá nos primeiros dias de treino antes da viagem para Santiago, onde enfrentará o Chile no dia 2, quinta-feira. Depois o Brasil vai encarar a Argentina, no dia 5, na Neo Química Arena, em São Paulo. Por fim, o adversário será o Peru, na Arena Pernambuco, no dia 9.

Bruno Guimarães e Lucas Paquetá desembarcaram em solo brasileiro apenas dois dias depois de entrarem em campo pelo Lyon em rodada do Campeonato Francês, na sexta-feira. Eles ajudaram na vitória por 1 a 0 sobre o Nantes, mesmo com um jogador a menos no time na reta final da partida.

Mais jogadores devem se apresentar ao longo desta segunda, principalmente aqueles que atuam no futebol nacional. A lista do técnico Tite foi inchada na semana passada, quando ele chamou mais nove jogadores para a relação inicial por temer que clubes de países europeus, principalmente Inglaterra e Espanha, não liberem os atletas, apesar dos próximos jogos se enquadrarem na Data Fifa.

Os times europeus alegam restrições para o retorno dos jogadores aos seus países por causa da pandemia de covid-19. Os atletas teriam que ficar em quarentena de 10 dias, o que os tornaria desfalques nas competições nacionais. Assim, a lista final de Tite conta com 34 jogadores, mas nem a comissão técnica sabe, de fato, quantos destes vão se apresentar entre esta segunda e terça.

Fato é que a preparação da seleção começa oficialmente nesta segunda. O primeiro treino está marcado para as 16 horas, no CT Dr. Joaquim Grava, do Corinthians. A seleção lidera as Eliminatórias com folga, com 100% de aproveitamento.

Estadão Conteúdo