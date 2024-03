Bruninho Samudio fala sobre o pai, o ex-goleiro Bruno

“Tenho nada. Tenho pena só. Era bom atleta. Só que não era uma boa pessoa. É isso o que tenho a falar…” disse o goleiro

Na sua primeira entrevista para a televisão, Bruninho Samudio, de 14 anos, filho do ex-goleiro Bruno Souza e da modelo Eliza Samudio, expressou seus sentimentos em relação ao pai durante o programa “Geral do Povo”, exibido pela RedeTV. O jovem compartilhou pensamentos sobre o pai, condenado pelo assassinato de sua mãe, Eliza, em 2010.

“Tenho nada. Tenho pena só. Era bom atleta. Só que não era uma boa pessoa. É isso o que tenho a falar. Tinha uma carreira incrível pela frente e destruiu tudo”, declarou Bruninho. Residindo com a avó, Sônia Samudio, que também é sua tutora legal, ele foi informado sobre a verdadeira história de seus pais biológicos por ela.

Quando questionado sobre sua reação ao descobrir a verdade, Bruninho revelou que não sentiu grande impacto, pois tanto seu pai quanto sua mãe eram figuras desconhecidas para ele. O jovem enfatizou os ensinamentos de sua avó sobre nunca guardar rancor, sempre desejando o bem aos outros.

Bruninho, que seguiu os passos do pai no futebol, entrou para o sub-13 do Athletico em 2022, jogando sem contrato. No final de fevereiro, assinou oficialmente com o clube e participará das equipes sub-14 e sub-15 este ano.

Bruno Souza, por sua vez, foi condenado em 2013 a mais de 23 anos de prisão por homicídio, ocultação de cadáver, sequestro e cárcere privado. Após passar ao regime semiaberto em 2018, o ex-goleiro alcançou a liberdade condicional em janeiro de 2023.