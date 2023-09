Briga entre torcedores de Botafogo e Flamengo tem 12 detidos no Rio

Tumulto ocorreu horas antes do início do clássico entre as equipes cariocas; três feridos foram levados ao hospital

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) Doze pessoas foram detidas neste sábado (2) após uma briga entre torcedores de Botafogo e Flamengo na Penha, zona norte do Rio de Janeiro. O tumulto ocorreu horas antes da partida entre as duas equipes pelo Campeonato Brasileiro. De acordo com a Polícia Militar, agentes foram chamados para atuar em uma ocorrência na rua Califórnia. “Chegando ao local, a equipe constatou o fato. Após certo, os policiais detiveram sete indivíduos. Três deles estavam feridos e foram socorridos ao Hospital Estadual Getúlio Vargas”, disse a PM, em nota. Outras cinco pessoas foram detidas por equipes da Coordenadoria de Polícia Pacificadora. O local da briga fica a cerca de 10 km do estádio Nilton Santos, onde Botafogo e Flamengo se enfrentariam às 21h. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE