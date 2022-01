Mirando temporada de muitos gols, Retrô FC contrata atacante Breno Almeida

Com 23 anos, Breno Almeida retorna ao Brasil para jogar em time que vem se destacando no Campeonato Pernambucano

O Retrô FC está empenhado em fortalecer ainda mais o time já no início de 2022. Fundado em 2016 na cidade de Camaragibe, o jovem clube pernambucano acaba de anunciar a contratação de Breno Almeida, jogador de 23 anos recém-chegado da Arábia Saudita, onde atuou pelo Jeddah Sports Club.

Prata da casa pelo São Carlos (SP), o atacante passou por outros clubes paulistas, como o Capivariano FC e o Marília Atlético Clube, além do Bagé, time do Rio Grande do Sul. Em 2020, Breno foi um dos destaques da segunda divisão do Campeonato Paulista, quando foi campeão pelo São José e vice-artilheiro da competição.

A boa temporada de 2020 colocou Breno no radar de vários outros clubes, incluindo o Figueirense (SC), que em 2021 o contratou como um dos principais reforços do Furacão catarinense. No segundo semestre, o atleta migrou das baixas temperaturas do sul brasileiro para o calor escaldante das arábias, adquirindo experiência internacional ao defender o clube saudita Jeddah.

Breno Almeida jogando pelo Jeddah, da Arábia Saudita, onde jogou em 2021. Foto: Arquivo pessoal

Agora, Breno retorna ao Brasil para contribuir no ataque do Retrô, time que, apesar da pouca idade, vem chamando a atenção pelos investimentos em infraestrutura, pelas propostas sociais voltadas para crianças e adolescentes e, não menos importante, pelas conquistas esportivas já alcançadas, como a rápida ascensão à série A do Campeonato Pernambucano