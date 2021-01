Brenner despenca junto com São Paulo e vive pior seca de gols na temporada

PUBLICIDADE

SÃO PAULO, SP

Brenner vive o seu pior momento com as cores do São Paulo nesta temporada. Sem balançar as redes há seis jogos, o atacante que celebrou em 22 oportunidades na temporada tenta se recuperar no duelo contra o Atlético-GO, neste domingo (31), às 16h (de Brasília), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O mau momento do jogador se iniciou após a vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense, no Maracanã, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, ele balançou as redes adversárias em duas oportunidades. De lá para cá, não marcou mais. E o São Paulo caiu junto: são três empates e três derrotas nesse período de estiagem.

A queda de rendimento do atacante começou justamente após a saída de Luciano da equipe. O companheiro de ataque, responsável por cinco assistências para Brenner, sofreu por semanas com uma inflamação na perna esquerda e não conseguiu atuar por quatro jogos. Neste período, o Tricolor paulista fez apenas três gols -Tchê Tchê (duas vezes) e Gonzalo Carneiro marcaram.

Sem o seu parceiro favorito, o que se viu foi um Brenner isolado em campo e que pouco acrescentou à equipe. Em meio à seca, ele finalizou contra o gol adversário em dez oportunidades -Grêmio (três finalizações), Red Bull Bragantino (uma), Santos (cinco), Athletico Paranaense (uma). A média é de 2,5 chutes ao gol por jogo neste período. O que mostra um pouco das limitações de um atacante ainda em evolução: o artilheiro causa impacto basicamente quando tem a chance de finalizar, participando de modo pouco decisivo na construção de jogadas.

Nos jogos sem Luciano, ele só teve um companheiro de ataque, de origem, em um deles -diante do Athletico-PR. Na ocasião, Pablo atuou ao lado do centroavante no setor ofensivo. Nos outros compromissos, a opção de Fernando Diniz foi pela escalação de Tchê Tchê na vaga do fiel companheiro de Brenner.

Agora, também é verdade que, desde a volta de Luciano à equipe, Brenner também não conseguiu celebrar. O jovem de 21 anos esteve em campo ao lado do amigo diante de Internacional e Coritiba. O São Paulo balançou as redes nos dois jogos, mas ambos os gols foram marcados pelo próprio Luciano.

Neste período, mesmo ao lado de seu companheiro, o jogador deu apenas uma finalização, no empate por 1 a 1 contra o Coritiba. A sua pior fase na temporada se estendeu por seis jogos, e Brenner tem a oportunidade de se reerguer no jogo de amanhã. A sua participação será fundamental para ao São Paulo voltar a vencer no Campeonato Brasileiro.

ATLÉTICO-MG

Kozlinski; Dudu, João Victor, Éder e Natanael; Willian Maranhão (Pereira), Marlon Freitas e Matheus Vargas; Janderson, Zé Roberto e Wellington Rato. T.: Marcelo Cabo

SÃO PAULO

Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Brenner e Luciano. T.: Fernando Diniz

Estádio: Antônio Accioly – Goiânia/GO

Horário: 16h deste domingo

Juiz: Braulio da Silva Machado (SC)

As informações são da FolhaPress