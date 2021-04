Braz avalia nomes para o Flamengo: ‘precisamos criar uma musculatura maior em algumas posições’

Vice de futebol avaliou atual situação do clube que passa por restrições orçamentárias por conta da pandemia na última temporada

Após a vitória que deu ao Flamengo o segundo título da Supercopa do Brasil, o vice-presidente de futebol rubro-negro, Marcos Braz, afirmou em entrevista ao canal de youtube do jornalista Mauro Cezar Pereira, que o clube vai avaliar possíveis contratações para a continuação da temporada.

De acordo com o dirigente, a longa temporada, aliada a pandemia da covid-19 e as perdas financeiras que o futebol brasileiro tiveram, é possível uma busca por mais jogadores, porém não é a prioridade. “A temporada é longuíssima, vamos ter meio de abril e maio inteiro com muitos jogos. Teremos que montar logísticas de viagens de cinco até sete horas. Hoje é dia de comemorar e partir de amanha, vamos trabalhar. Temos restrições orçamentárias mas com experiencia vamos passar com esse elenco e se precisar, vamos fazer as contratações”, explicou.

Sem querer dar pistas das movimentações do clube, Marcos Braz afirmou que concorda com parte da torcida que pede mais nomes para o renomado elenco do Flamengo. “Estamos atentos ao mercado para fazer as possíveis contratações que puderem ser feitas.Temos um elenco qualificado, mas concordo que precisamos criar uma musculatura maior em algumas posições”, disse Braz.

O vice de futebol ainda brincou com o fato de não poder escolher qualquer nome. “Aqui não é seleção brasileira, onde o tecnico acorda e requisita os atletas do time a, b ou c. Aqui temos que ter tranquilidade para continuar o trabalho que esta sendo bem feito pela diretoria.”

Confusão

Ainda no final do jogo, após a expulsão do técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, uma confusão na entrada dos vestiários aconteceu entre o dirigente e pessoas da comissão técnica do Alviverde. De acordo com Marcos Braz, a situação foi controlada e não teve desdobramentos. “Teve um problema com o auxiliar do abel, mas nada demais. Vida que segue”, pontou.

Marcos Braz ainda exaltou o técnico Rogério Ceni, que conquistou o segundo título pelo Flamengo. “O Rogerio ceni esta de parabéns. A cada título que ele conquista, ele vai acrescentando mais títulos importantes para qualquer profissional como ele”, disse.