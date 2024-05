Brasília recebe Campeonato Candango de Futevôlei com estrelas do esporte

Por Lucas de Moraes, Mateus Péres e Kallebe Simões

Agência de Notícias Ceub/Jornal de Brasília

Brasília receberá, na Arena 61, em Águas Claras, o campeonato candango de futevôlei. A competição ocorrerá entre os dias 9 (quinta-feira) a 12 (domingo) de maio, com mais de R$35 mil reais em premiações.

A terceira edição do torneio contará com 6 categorias, trazendo, além de iniciantes no esporte, campeões brasileiros e mundiais.

Cronograma

Os dias do Candangão de Futevôlei serão divididos de acordo com as categorias a serem disputadas. Com isso, o cronograma será disposto da seguinte forma:

Quinta-Feira – 09/05

Misto intermediário – 18h30

Sexta-Feira – 10/05

Série C – 18h30

Feminino Iniciante – 16h

Sábado – 11/05

⁠Qualify Masculino 08h

Iniciante Masculino 14h

Convidados 19h

Domingo – 12/05

Aprendiz 08h

Open Feminino 11h

Profissional Masculino 15h

Inscrições

Com encerramento no dia 8 (quarta-feira), as inscrições estão abertas para os interessados em participar do torneio. Todo atleta, ao se inscrever, passará por um teste de nivelamento, cabendo à organização definir a categoria no qual o atleta se enquadrará.

Os valores da inscrição variam de acordo com o lote das vendas:

1 º lote: R$320,00 + TAXAS

2º lote: R$340,00 + TAXAS

3º lote: R$360,00 + TAXAS

Duplas confirmadas

Apesar das inscrições ainda em andamento, duplas das categorias Profissional Masculino e Open Feminino já estão confirmadas no evento.

Profissional Masculino:

Gui BSB e Tavinho

João ET e Beguinha

Renan e Iago

Nem e Amaury

Hansen e Nojo

Open Feminino:

Lana e Josy

Ray e Aninha

Aninha e Babi Neres

Didia e Tais

Jéssica e Mari

Ingressos à venda

O evento contará com entrada gratuita nos dois primeiros dias (9 e 10). Para os outros dias (11 e 12), os ingressos estão a venda no site Bilheteria digital, pelo valor de R$16,50 na pista e R$55 no camarote.