Brasília recebe 1º evento da Copa Brasília de Rally de Regularidade com percurso de surpresa

Por Mateus Péres e Kallebe Simões

Agência Ceub/Jornal de Brasília

Em comemoração ao seu 35° ano de existência, a organização Brasiliense Buriti Rally Clube realizará a primeira etapa da Copa Brasília de Rally de Regularidade, neste domingo (21), com largada a partir das 9h01 no estacionamento da BALI JEEP de SAAN, na Zona Industrial de Brasília.

A prova contará com aproximadamente 50 duplas compostas por pilotos e navegadores. O percurso passará por uma região que foi parte da primeira prova organizada pelo clube, em 1989. Só será conhecido por completo pelos competidores no dia da prova.

Categorias

O evento contará com diversas categorias. Entenda cada uma:

Graduado: Percurso com maior nível de dificuldade, recomendado para competidores experientes e veículos com tração 4×4

Turismo: Mesmo percurso da categoria “graduado”, porém com médias baixas. Recomendado para competidores com média experiência e veículos com tração 4×4

Novatos: Percurso com menor nível de dificuldade e médias baixas, recomendado para competidores não experientes e iniciantes no rally. Aconselhados o uso de veículos com tração 4×4 ou 4×2

Expedição: Mesmo percurso da categoria “novatos”, porém sem imposição de médias e apuração de tempo. Nessa categoria, os participantes acompanham os veículos da organização, e é indicado a quem deseja conhecer o rally sem a necessidade de competir. Aconselhados o uso de veículos com tração 4×4 ou 4×2

Inclusão

Além de promover eventos do esporte, a organização busca, ano após ano, incentivar a presença de mulheres a participar dos eventos.

No ano de 2023, mais de 40% do grid da prova foi composto por mulheres, sendo pilotas e navegadoras, além de contar com ampla presença feminina nos setores de organização e direção do clube.

Público

O evento contará com a presença aberta para o público na largada e na chegada.

A movimentação de início do evento terá início às 8h30 finalizando às 10h. Já no fim, entre 14h30 e 18h, o público contará com food truck e banda ao vivo, com participação também liberada.

Próximos eventos

Em 2024, comemoração de seu 35° ano, a organização sem fins lucrativos realizará, ao todo, 3 eventos:

Rally Buriti 35 Bali Jeep – dia 21 de abril de 2024

Rally do Inverno Bali Jeep – dia 21 de julho de 2024

Rally da Chuva Bali Jeep – dia 13 de Outubro de 2024

Supervisão de Luiz Claudio Ferreira