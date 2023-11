Brasília reage tarde demais e perde segunda no campeonato contra o União Corinthians

O norte-americano Duane Johnson foi o grande destaque da partida, com 22 pontos anotados para a equipe de Santa Cruz do Sul-RS

Jornal de Brasília/ Agência Ceub

Por Henrique Sucena e Marcello Hendriks

Na noite desta quinta-feira (9) o União Corinthians venceu fora de casa o Brasília por 92 a 82. Os gaúchos passaram os primeiros três quartos de jogo construindo uma vantagem considerável no placar, impedindo que a reação dos mandantes na última etapa fosse efetiva.

O norte-americano Duane Johnson foi o grande destaque da partida, com 22 pontos anotados para a equipe de Santa Cruz do Sul-RS.

Com a vitória, os gaúchos romperam uma sequência negativa de duas derrotas nos últimos dois jogos, agora o time conta com 5 jogos, 3 triunfos e 2 partidas perdidas. Já o time da casa, interrompeu uma série positiva, com duas vitórias nos últimos dois compromissos até então.

O técnico do União Corinthians, Rodrigo da Silva, explicou como foi construida a vitória da sua equipe.

Já o técnico do Brasília , André ” Dedé” Barbosa, explicou o que fez a equipe da casa perder o confronto.

Como as equipes. vinham para o jogo?

O Brasília vinha de vitória contra o Pato Basquete, no Paraná, por 80 a 78, em um jogo disputado até o último segundo. Já o União Corinthians havia perdido para o Cerrado por 94 X 67, na casa do time do DF.

Antes do apito inicial, o momento das equipes era distinto, ainda que no início da temporada, o Brasília vinha de duas vitórias seguidas e a esperança de uma temporada melhor do que a passada começava a existir. Já o União Corinthians tinha quatro jogos, foram duas vitórias e dois revés, essas derrotas que aconteceram nas últimas duas partidas da equipe.

Visitantes largam na frente

O primeiro quarto foi de dificuldades para os brasilienses, que converteram apenas 28.1% de seus arremessos, marcando apenas 9 pontos contra a defesa gaúcha. O União Corinthians enquanto isso explorou o garrafão adversário e conseguiu abrir 10 pontos de diferença para a chegada do segundo quarto.

Se o ataque não estava bem, a defesa do Brasília também não estava no seu melhor dia, além de deixarem pontuar quase o dobro de sua pontuação, trocas erradas e buracos na parte defensiva faziam que a equipe do União Corinthians penetrasse com facilidade e que as bolas de dois pontos colocassem os gaúchos na frente.

Para se ter uma noção de como as bolas de dois foram importantes, a equipe visitante fez 14 dos seus 19 pontos daquela região.

Brasília melhora, mas Uniao Corinthians amplia vantagem

No início do segundo quarto o União Corinthians iniciou melhor e logo ampliou a vantagem de 10 para 17. O Brasília chegou a diminuir a diferença em alguns momentos da partida, mas a diferença voltava. A equipe mandante melhorou, foram 23 pontos feitos, 14 a mais do que os primeiros dez minutos, mas levou 27, uma marca maior do que na etapa anterior.

Em resumo, o Brasília e o União Corinthians melhoraram em relação à etapa anterior , mas a diferença feita no primeiro quarto fazia com que as equipes fossem aos vestiários com uma vantagem de 16 para os gaúchos. Os destaques individuais do primeiro tempo foram JJ com 11 e Duane Johnson com 15 pontos e cinco rebotes, ambos da equipe visitante.

Brasília reage, mas já é tarde

O começo do período pós-intervalo apenas confirmou a superioridade do União ao longo da partida. Os gaúchos venceram o terceiro quarto por 25×18, com direito a cesta de 3 do sérvio Radovan Djoković no estouro do cronômetro. O armador europeu foi o grande nome da terceira etapa, anotando 8 de seus 10 pontos até o momento, ajudando a equipe a chegar nos 10 minutos finais vencendo por 73×50.

O quarto (e último) período foi quando os donos da casa finalmente acordaram. Os brasilienses venceram por 32-19, mas a vantagem construída nos primeiros ¾ de jogo era grande demais para ser superada. Os 18 pontos combinados entre Thomas Cooper (10 )e Gui Bento (8) nos 10 últimos minutos serviram para manter a equipe na disputa até o final, chegando a cortar a distância para apenas 7, mas os visitantes seguraram a pressão para voltar para casa vitoriosos com 92×82 no placar.

Próximos jogos

O Brasília Basquete volta às quadras neste sábado (11) contra o Caxias do Sul no próprio Nilson Nelson buscando se recuperar da derrota antes de iniciar viagem ao Rio de Janeiro, onde fará seus próximos 3 confrontos.

O União enquanto isso encerra sua passagem pela capital federal com 1 vitória e 1 derrota e rumam de volta a Santa Cruz do Sul, onde enfrentam o Mogi das Cruzes na segunda-feira (13) e o São José na quarta (15).