Brasília Open de Futevôlei reúne arenas do DF no Arenas Challenge

O Brasília Open de Futevôlei, Arenas Challenge, segue movimentando atletas e arenas do Distrito Federal em uma grande celebração da modalidade. No sábado (20), as disputas avançaram até as 23h30.

Na programação de sábado, foram realizadas as competições das categorias Aprendiz, Misto e Série C, com alto nível técnico e grande participação das arenas do DF. Na categoria Aprendiz, o pódio ficou com a Ilha do Futevôlei, em primeiro lugar, seguida pela Sunrise. A terceira colocação também ficou com a Ilha do Futevôlei, enquanto a TPFut garantiu a quarta posição.

Já na categoria Misto, a campeã foi a Arena Guaraense, com a Arena Hope em segundo lugar. A TPFut conquistou a terceira colocação e a Power ficou em quarto. Na categoria Série C, a Power subiu ao lugar mais alto do pódio, seguida pela TPFut. A terceira colocação ficou com a Xplay, e a Guaraense encerrou a disputa na quarta posição

Para o secretário de Esporte e Lazer do Distrito Federal, Renato Junqueira, o evento reforça o crescimento do futevôlei no DF. “O Brasília Open de Futevôlei mostra a força da modalidade no Distrito Federal e a importância da integração entre as arenas. É um evento que estimula a prática esportiva, valoriza atletas e professores e fortalece o futevôlei como parte do nosso calendário esportivo”, destacou o secretário.

As disputas seguem neste domingo (21), com as categorias Iniciante, Feminino Iniciante e Professor + Aluno, ampliando ainda mais a participação e o intercâmbio entre atletas de diferentes níveis. O público pode acompanhar, em tempo real, o ranking geral das arenas, disponível em plataforma digital, além de conferir registros fotográficos oficiais do evento.



Serviço

Brasília Open de Futevôlei – Arenas Challenge

Local: Arena BRB, Distrito Federal

Datas: sábado (20/12) e domingo (21/12)

Categorias: Aprendiz, Misto, Série C, Iniciante, Feminino Iniciante e Professor + Aluno

Entrada: Gratuita

*Com informações da SEL-DF