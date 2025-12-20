Secretaria se consolida como órgão de apoio a protetores de cães e gatos no DF

A Secretaria Extraordinária de Proteção Animal do Distrito Federal (Sepan-DF) consolidou ações que transformaram políticas públicas voltadas ao bem-estar de cães e gatos na capital do país.

Em 2025, a pasta estruturou serviços, ampliou atendimentos e reforçou o compromisso do Governo do Distrito Federal (GDF) com iniciativas permanentes de melhoria na vida dos animais e da população.

O principal destaque foi a criação do Cartão Ração e do Cartão Castração, política inédita de apoio a protetores independentes, abrigos e organizações que atuam no cuidado de cães e gatos em situação de abandono ou vulnerabilidade. O auxílio, oferecido por meio de cartão do Banco de Brasília (BRB), foi criado a partir do Formulário de Protetores de Animais, lançado em outubro, em parceria com o Instituto de Pesquisa e Estatística do DF (IPEDF), para mapear voluntários e entidades que cuidam de animais.

A castração, eixo central das políticas de controle populacional de cães e gatos, avançou de forma significativa em 2025. O serviço, ofertado por agendamento pela internet, campanhas abertas à comunidade e modalidade exclusiva para protetores e ONGs, também passou a ser levado ao GDF Mais Perto do Cidadão, evento no qual a Sepan estreou neste ano, ampliando o acesso da população aos atendimentos gratuitos de castração. Mais de 15 mil cães e gatos foram esterilizados somente em 2025.

“Encerramos este ano reafirmando nosso compromisso com políticas públicas que garantem dignidade, respeito e qualidade de vida aos animais do Distrito Federal. Os avanços alcançados demonstram que a proteção animal segue como prioridade para este governo e representam apenas o início de um trabalho em plena expansão”, afirma o secretário de Proteção Animal, Cristiano Cunha.

O programa Castra DF teve duas etapas importantes em 2025. Na primeira, percorreu regiões como Gama, Sol Nascente, Taguatinga e Ceilândia, oferecendo serviços itinerantes e gratuitos como castrações, cursos profissionalizantes na área pet, banho e tosa, adestramento e de auxiliar veterinário. Na segunda fase, o foco foi o resgate humanitário e a castração de animais de rua, promovendo controle populacional ético, bem-estar e, por fim, adoção responsável.

O Hospital Veterinário Público (Hvep), localizado em Taguatinga, manteve papel essencial no atendimento à população e aos animais, totalizando cerca de 30 mil atendimentos gratuitos. Para ampliar o alcance, o Hvep Móvel percorreu regiões como Gama, Estrutural, Água Quente, Santa Maria e Itapoã, ofertando serviços veterinários básicos e descentralizados.

A Secretaria de Proteção Animal também intensificou ações de educação e guarda responsável em escolas, comunidades e eventos, aproximando a população da causa animal e fortalecendo o cuidado compartilhado.​

*Com informações da Sepan-DF