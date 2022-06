Brasileiros são derrotados em disputas de cinturão no UFC 275

Jiri Prochazka finalizou Glover Teixeira no UFC 275 e conquistou o cinturão meio-pesado; campeã Valentina Shevchenko superou Taila Santos

A noite de sábado (11) foi amarga para os brasileiros em Singapura, na disputa do cinturão UFC 275, já que os dois lutadores que disputaram acabaram derrotados. Na luta principal, Glover Teixeira, até então campeão do meio-pesado, teve chance de vencer, tentou finalizar o adversário, mas acabou sendo finalizado no mata-leão pelo tcheco Juri Prochazka, faltando 30 segundos, que levou o título na categoria até 93kg.

Já a luta de Taila Santos começou de forma estudada, com a lutadora do Quirguistão pressionando a adversária contra a grade. Taila conseguiu levar Shecvhenko ao chão, e por pouco não conseguiu a finalização no mata-leão. No segundo round, a brasileira cresceu e conseguiu aplicar golpes importantes, e no terceiro, a luta voltou a ficar equilibrada.

No quarto assalto, Shevchenko adotou uma postura mais agressiva e mostrou superioridade, mas nos segundos finais, Taila conseguiu derrubar a adversária. No quinto round, com as duas no chão, a brasileira tentou ir para as costas da adversária, que escapou e recolocou o duelo em pé. Por decisão dos jurados, o cinturão peso-mosca ficou com Shevchenko, pela sétima vez consecutiva.

Outros resultados

Como era esperado, Weili Zhang e Joanna Jedrzejczyk iniciaram o duelo no UFC 275 de forma eletrizante. Após alguns breves momentos na trocação, a chinesa conseguiu levar a luta para o chão ao aplicar a queda sobre a polonesa e conectou bons golpes no ground and pound, com destaque para ótimas cotoveladas. No segundo round, o confronto estava mais na trocação, mas Zhang tirou um golpe espetacular da “manga”.

Joanna Jedrzejczyk partiu para o ataque e, ao oferecer uma brecha, abriu sua guarda. Diante disso, Weili Zhang, esbanjando técnica, encaixou um golpe giratório espetacular, que pegou em cheio no rosto da polonesa, que já caiu nocauteada, forçando a interrupção imediata do árbitro central. Com o resultado no UFC 275, a chinesa se recuperou das duas derrotas sofridas para Rose Namajunas e agora se torna a principal candidata a ser a próxima desafiante ao cinturão peso-palha do UFC.

Resultados completos

Card principal

Jiri Prochazka finalizou Glover Teixeira com um mata-leão no 5R

Valentina Shevchenko derrotou Taila Santos por decisão dividida dos jurados

Weili Zhang derrotou Joanna Jedrzejczyk por nocaute no 2R

Jake Matthews derrotou André Fialho por nocaute técnico no 2R

Jack della Maddalena derrotou Ramazan Emeev por nocaute técnico no 1R

Card preliminar

Joshua Culibao derrotou Seung Woo Choi por decisão dividida dos jurados

Hayisaer Maheshate derrotou Steve Garcia Jr. por nocaute no 1R

Brendan Allen derrotou Jacob Malkoun por decisão unânime dos jurados

Kyung Ho Kang derrotou Danaa Batgerel por decisão unânime dos jurados

Silvana Juarez derrotou Na Liang por nocaute no 1R

Joselyne Edwards derrotou Ramona Pascual por decisão unânime dos jurados