Brasileiro declara torcida pela Argentina: “Povo educado”

Motivado pelo tio, ele acompanha a seleção albiceleste desde a Copa do Mundo de 1978, quando os hermanos conquistaram o primeiro título mundial

Jorge Aguiar, de 54 anos, é nordestino, brasileiro, mas quando o assunto é futebol, ele tem uma opção de torcida diferente. O torcedor vibra e torce pelo tricampeonato mundial da seleção argentina.

Motivado pelo tio, ele acompanha a seleção albiceleste desde a Copa do Mundo de 1978, quando os hermanos conquistaram o primeiro título mundial. De lá até hoje, Jorge desativou o “modo torcida Brasil” e seguiu em vibração para a Seleção do país vizinho.

“30 dias antes da Copa, minha bandeira estava pronta com o nome tricampeão. Então, isto é acreditar, confiar na sua Seleção. A seleção brasileira é “penta hexa”. Hexa em 2014, 2010, 2006, 2018 e 2022. Tem que tirar onda técnica. Principalmente, os brasileiros”, afirmou Jorge Aguiar, torcedor da Argentina.

Jorge fez bons relatos de sua visita ao país vizinho ao Brasil. De acordo com ele, a educação do povo, as bebidas e a culinária foram diferenciais para que a paixão pelos hermanos aumentasse.

“É um povo que… Eles não são arrogantes. Não senti arrogância. Povo educado. Vinhos maravilhosos. O pão de lá é uma delícia. Realmente, foi uma viagem inesquecível”.

Não foi o primeiro caso de amor pela Argentina de piauienses. Na Copa do Mundo de 2018, um grupo de torcedores se reuniu em uma rua do bairro Real Copagre, em Teresina, e decorou o espaço com as cores da seleção albiceleste. O motivo? Uma forma de protesto por conta dos 7 a 1 sofrido pelo Brasil no Mundial de 2014 e também por conta da atual situação econômica e política do país, segundo o idealizador.

A Argentina conseguiu chegar em mais uma final de Copa do Mundo. É a segunda nos últimos três mundiais. Em 2014, quando também esteve na decisão, os hermanos foram derrotados por 1 a 0 para seleção da Alemanha. Relembre abaixo a derrota dos rivais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Agora, a Albiceleste vai encarar a França, atual campeã do mundo e embalada por Mbappé, atual artilheiro da Copa, ao lado do argentino Lionel Messi, ambos com cinco gols.

A partida entre Argentina e França está agendada para este domingo, às 12h (Horário de Brasília), no estádio Lusail, no Catar.