Brasileiras ficam fora da final do Mundial de Skate Park

O Brasil não terá representantes na final feminina do Mundial de Skate Park, em Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos.

Yndiara Asp e Raicca Oliveira, as únicas brasileiras vivas na competição até aqui, pararam na semifinal e não avançaram à decisão do Mundial.

Esta é a primeira competição valendo pontos para o ranking olímpico na corrida pelas vagas nos Jogos de Paris-2024.

A semifinal foi dividida em duas baterias com oito skatistas cada, 16 no total. As oito melhores no geral avançaram à final. A líder foi a britânica Sky Brown.

Raicca, 15 anos, disputou a primeira bateria. Ela fez 68 pontos na primeira volta, mas errou na última manobra nas suas duas últimas voltas e ficou fora da final, em 11º no geral.

Yndiara competiu na segunda bateria. Na primeira volta, fez 74,80. Na segunda, melhorou um pouco: 75,44. Na terceira e última volta, errou na última manobra e terminou em nono no geral, a primeira fora da final.

A semifinal do masculino acontece ainda hoje, às 11h40 (de Brasília). Pedro Barros e Augusto Akio são os representantes brasileiros.

A final feminina começa às 10h (de Brasília) deste domingo (12), com transmissão do SporTV