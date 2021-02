Brasileirão terá no domingo inédita ‘final’ na era dos pontos corridos

A partida válida pela penúltima rodada vai decidir o campeão caso a equipe gaúcha vença

O jogo do próximo domingo entre Flamengo e Internacional, no Maracanã, pode representar uma ocasião inédita na era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Pela primeira vez desde que o atual sistema de disputa foi aplicado, em 2003, um confronto direto entre os dois primeiros colocados pode definir o título. A partida válida pela penúltima rodada vai decidir o campeão caso a equipe gaúcha vença. Qualquer outro resultado adia a briga para a rodada final, na próxima quinta-feira.

Os dois times se enfrentam separados por somente um ponto na tabela. A classificação agora aponta 69 a 68 para o Inter. Se a equipe ganhar, abre quatro pontos de vantagem e acaba com as chances do adversário. O Flamengo, por sua vez, passará à frente do rival na classificação se vencer a partida. O empate vai manter o cenário atual, com um ponto de diferença.

O clima de final mesmo em um campeonato de pontos corridos tem marcado a preparação dos times. “Um empate não termina o campeonato. Temos ciência que, se vencermos, nos sagramos campeões, mas um empate nos mantém à frente e só dependemos de nós na última rodada”, disse o meia Patrick, do Inter. “Temos claro aquilo que devemos fazer. É manter o foco, a concentração e a humildade para ir em busca da vitória”, comentou o meia Diego, do Flamengo.

Em todas as edições do Campeonato Brasileiro, somente uma vez houve um confronto direto entre líderes em condições similares. Em 2005, Corinthians e Inter disputavam o título e se enfrentaram em uma partida válida pela antepenúltima rodada. Porém, ao contrário da ocasião atual, naquela vez o jogo não tinha condições de definir o campeão.

No encontro no Pacaembu, o Corinthians liderava com três pontos de vantagem sobre o Inter e poderia abrir uma folga de seis pontos. Se vencesse, precisaria apenas de um empate nas duas rodadas finais para ficar com o título. A partida terminou empatada por 1 a 1 e é sempre lembrada por um pênalti do goleiro corintiano Fábio Costa no meia Tinga.

Historicamente, a era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro não costumou ter nas rodadas finais o encontro entre o time campeão e o respectivo vice. Todos os jogos que definiram o título foram em compromissos seguintes. O mesmo pode se repetir na temporada 2020, desde que o Inter não vença o Flamengo. Na rodada final, a equipe gaúcha vai receber o Corinthians, no Beira-Rio, e a equipe carioca enfrentará o São Paulo, no Morumbi.

Curiosamente, na temporada de 2019 houve a inédita coincidência de a rodada final guardar o encontro entre o campeão e o vice. Porém, quando Flamengo e Santos se enfrentaram na Vila Belmiro, a conquista já estava assegurada ao time carioca. O jogo valeu somente para cumprir tabela.

Confira quando foi o encontro entre o campeão e o vice:

2003: Cruzeiro 3 x 0 Santos – 31.ª rodada

2004: Santos 1 x 1 Athletico-PR – 29.ª rodada

2005: Corinthians 1 x 1 Inter – 40.ª rodada

2006: São Paulo 2 x 0 Inter – 24.ª rodada

2007: São Paulo 2 x 1 Santos – 26.ª rodada

2008: Grêmio 1 x 0 São Paulo – 20.ª rodada

2009: Inter 0 x 0 Flamengo – 26.ª rodada

2010: Cruzeiro 1 x 0 Fluminense – 29.ª rodada

2011: Vasco 2 x 2 Corinthians – 27.ª rodada

2012: Atlético-MG 3 x 2 Fluminense – 32.ª rodada

2013: Cruzeiro 3 x 0 Grêmio – 33.ª rodada

2014: São Paulo 2 x 0 Cruzeiro – 21.ª rodada

2015: Atlético-MG 0 x 3 Corinthians – 33.ª rodada

2016: Santos 1 x 0 Palmeiras – 33.ª rodada

2017: Corinthians 3 x 2 Palmeiras – 32.ª rodada

2018: Flamengo 1 x 1 Palmeiras – 31.ª rodada

2019: Santos 4 x 0 Flamengo – 38.ª rodada

Estadão Conteúdo