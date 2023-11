Brasileirão pode ter até quatro líderes diferentes hoje; veja cenários

Os quatro primeiros colocados tem diferença de apenas um pontos entre eles; 35.ª rodada terá hoje seis jogos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

A corrida pelo título do Campeonato Brasileiro está tão acirrada que a 35ª rodada pode acabar com quatro líderes diferentes.

O UOL listou abaixo o que cada postulante ao título precisa para acabar a rodada na liderança. Veja:

Palmeiras

Para manter a liderança do Brasileirão, o Palmeiras precisa:

– vencer o Fortaleza.

– empatar com o Fortaleza, torcer para uma derrota ou empate do Botafogo, que enfrenta o Santos, e torcer para que o Flamengo não goleie o América-MG (o saldo de gols dos paulistas é de 26, contra 14 dos cariocas).

Botafogo

Para reassumir a liderança do Brasileirão, o Botafogo precisa:

– vencer o Santos e torcer para um empate ou uma derrota do Palmeiras contra o Fortaleza.

Flamengo

Para assumir a liderança, o Rubro-negro precisa:

– vencer o América-MG, torcer para o Palmeiras perder para o Fortaleza e que o Botafogo perca ou empate contra o Santos.

Grêmio

O Tricolor gaúcho é o que mais precisa de resultados para virar líder.

– vencer o Atlético-MG e torcer para Palmeiras perder e Flamengo e Botafogo ao menos empatarem.

Como está a classificação?

Após 34 rodadas disputadas no Brasileirão, o Palmeiras lidera a competição com 62 pontos. O Botafogo é o 2º com 61, o Flamengo é o 3º com 60, e o Grêmio é o 4º com 59.

Red Bull Bragantino (5º) e Atlético-MG (6º) correm por fora e têm 59 e 57 pontos, respectivamente.

