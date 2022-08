Brasileirão Feminino: Corinthians vence Real Brasília e larga em vantagem nas quartas

A partida marcou a primeira vez de uma equipe da capital federal na segunda fase do campeonato brasileiro A1

O Corinthians largou em vantagem sobre o Real Brasília, no confronto de quartas de final do Brasileirão Feminino 2022. A partida marcou a primeira vez de uma equipe da capital federal na segunda fase do campeonato.

As paulistas venceram a partida no estádio Mané Garrincha pelo placar de 2×0 com gols de Adriana e Vic Albuquerque e deram um passo importante em direção ao objetivo de chegar à fase de semifinal em busca do terceiro título de maneira consecutiva.

Foto: Pedro José Santana

Após a classificação histórica na primeira fase do torneio, onde as Leoas do Planalto se tornaram a primeira equipe brasiliense a alcançar a segunda fase do torneio, a derrota contra as atuais bicampeãs faz com que a equipe precise buscar uma virada histórica em São Paulo no jogo de volta para tentar pela primeira vez alcançar as semis do campeonato nacional.

Acabou a invencibilidade

O Real Brasília chegou ao Mané Garrincha para o jogo de hoje com uma sequência de cinco jogos de invencibilidade. As Leoas brasilienses não sabiam o que era derrota desde o dia 28 de maio quando foram derrotadas pelo Internacional.

Com a boa fase e a classificação histórica, terminando a primeira fase em quinto lugar, motivação não faltava para a equipe da casa, mas pesou a experiência da equipe paulista, que nos últimos dois anos venceu dois Campeonatos Brasileiros e uma Copa Libertadores.

O Corinthians, assim como suas adversárias, chegavam a partida com a mesma invencibilidade de cinco jogos. A campanha corintiana na primeira fase, que terminou com um quarto lugar, foi a primeira desde 2016 onde a equipe paulista não termina essa etapa com a melhor campanha geral.

Apesar da queda de posições em relação aos últimos anos, as Corinthianas seguem como uma das equipes favoritas na competição em busca de um inédito tricampeonato no torneio.

Foto: Pedro José Santana

O primeiro tempo foi movimentado e as duas equipes tratavam o duelo como batalha. Um número elevado de faltas foi cometido e duas atletas, Sassá pelo lado do Real e Gabi Portilho pelo lado do Corinthians, precisaram ser substituídas ainda no começo do jogo.

Torcida se empolga

Foram as paulistas, motivadas pela presença da torcida visitante no estádio, que saíram na frente com gol de Adriana.

A jogadora Corinthiana vive excelente fase após a conquista da Copa América no mês passado, onde terminou como artilheira da seleção com 5 gols, e aproveitou boa triangulação entre sua equipe para marcar o primeiro do jogo.

Briga

O segundo tempo voltou com o mesmo clima da primeira etapa. Com apenas 8 minutos, a lateral Laíne, do Real Brasília, se envolveu em briga com Adriana e acabou recebendo um cartão vermelho, enquanto a corinthiana recebeu apenas o amarelo.

Logo em seguida a equipe visitante teve, de pênalti, a oportunidade de ampliar o placar após falta da lateral esquerda Carol Gomes e a atacante Vic Albuquerque não desperdiçou.

Calor

Por volta da metade da segunda etapa, o jogo foi paralizado para as atletas poderem se hidratar e resistir ao forte sol que o estádio recebeu por volta de 13h.

Apesar da desvantagem numérica causada pela expulsão de Laíne, o Real seguiu buscando o resultado até o fim, mas parou na boa atuação da defesa adversária. A equipe do técnico Arthur Elias fez uma partida sólida e agora precisa de apenas um empate para mais uma vez chegar entre as quatro finalistas do torneio. O Corinthians ainda teve a expulsão de Mylena já nos acréscimos, mas pouco afetou o resultado.

Ao término da partida, as jogadoras da equipe visitante foram saudar a fiel torcida corintiana que pedia fotos e autógrafos para as atuais bicampeãs. Os fãs da equipe paulistana fizeram bonita festa no Mane Garrincha e ajudaram a impulsionar o time para uma importante vitória fora de casa.

Foto: Pedro José Santana

Passeio de Dia dos Pais

O jogo em pleno dia dos pais fez com que várias famílias fossem no estádio prestigiar as equipes. Um dos pais que estavam presentes era o flamenguista Roberto, que levou a pequena Isadora para seu primeiro jogo no Estádio Nacional.

Os dois puderam pela primeira vez assistir um jogo juntos e Isadora diz que achou o estádio maravilhoso. Roberto acredita que, como pai de menina, foi uma experiência importante trazer a filha para poder presenciar mulheres incluídas dentro do esporte.

Outro pai que trouxe sua filha para a primeira experiência no estádio foi o corintiano William, que veio ver seu primeiro jogo ao lado de sua filha Luna.

A pequena Luna diz ter adorado a partida e que um dia quer poder jogar que nem as atletas em campo. William diz que, pelo fato de sua filha ser uma menina autista, o clima na arquibancada foi muito importante para ajudar ela a seguir o esporte que o pai já gosta.

Decisão no domingo

As equipes voltam a se enfrentar no próximo Domingo (21) na capital paulista em partida que acontecerá no Estádio Alfredo Schürig, popularmente conhecido como Parque São Jorge.

O duelo define a equipe que avança para enfrentar o vencedor do confronto entre Palmeiras e Grêmio na próxima fase. Com o resultado negativo no jogo de ida, as Leoas do Planalto precisam buscar a vitória em São Paulo para fazer história e se colocar entre os quatro melhores do país.

CAMPEONATO BRASILEIRO FEMININO – QUARTAS DE FINAL – JOGO DE IDA

REAL BRASÍLIA x CORINTHIANS

14/08/2022 – ARENA BRB MANÉ GARRINCHA – BRASÍLIA/DF

Árbitro: Michelle Peixoto Safatle (GO)

Assistente 1: Jordana Pereira Batista (GO)

Assistente 2: Cássia França de Souza (DF)

Quarto Árbitro: Luiz Paulo da Silva Aniceto (DF)

Analista de Campo: Geufran Almeida de Oliveira(DF)

Público: 1.101

Renda: R$ 25.590,00

Gols:

Adriana (Corinthians)

Vic Albuquerque (Corinthians)

Cartões:

Laíne (A)(A)(V); Maiara (A) – Real Brasília

Giovanna Campiolo (A); Adriana (A); Tamires (A); Diany (A); Mylena (A)(A)(V) – Corinthians

Escalações:

REAL BRASÍLIA

Dida; Laíne, Isabela Melo, Rafa Soares, Carol Gomes (Camila Pini); Petra, Sassá (Vivian)(Maiara), Gaby Soares; Nenê (Marcela Guedes), Maria Dias, Daniele Silva.

Técnico: Adilson Galdino

CORINTHIANS

Lelê; Paulinha, Andressa (Yasmin), Giovanna Campiolo, Tamires; Diany, Gabi Zanotti (Mylena), Gabi Portilho (Jheniffer); Jaqueline (Liana Salazar), Vic Albuquerque, Adriana

Técnico: Arthur Elias

Por Henrique Sucena, Pedro José Santana e Ana Beatriz Martins

Edição de Luiz Claudio Ferreira