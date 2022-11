Brasil vence Sérvia com 2 gols de Richarlison (2-0) em sua estreia na Copa do Catar

Após um primeiro tempo nervoso, em que a seleção brasileira teve dificuldades para achar espaço diante de uma defesa bem armada

O Brasil se livrou do peso da estreia na Copa do Mundo do Catar ao vencer a sólida seleção da Sérvia por 2 a 0 com dois gols de Richarlison no segundo tempo (62 e 73 minutos) nesta quinta-feira, no estádio de Lusail, e lidera o Grupo G.

Após um primeiro tempo nervoso, em que a seleção brasileira teve dificuldades para achar espaço diante de uma defesa bem armada, o time se soltou e chegou a mandar duas bolas na trave.

