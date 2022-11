“É nossa, é do Brasil inteiro”, diz Galvão Bueno sobre camisa da seleção

Antes mesmo de a bola rolar, a assessoria da CBF iniciou uma campanha publicitária para promover a camisa verde e amarela

Durante a transmissão da partida entre Brasil e Sérvia, válida pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, Galvão Bueno exaltou a camisa da seleção brasileira. Ao fazer referência sobre a polaridade política que tomou o país durante as eleições presidenciais, o narrador frisou que a camisa representa todos os brasileiros.

“Essa camisa amarela é nossa, é minha, é sua, é do Brasil inteiro, é de todo mundo”, declarou o narrador nesta quinta-feira (24).

Antes mesmo de a bola rolar na Copa do Mundo do Qatar, em 20 de novembro, a assessoria da CBF iniciou uma campanha publicitária para promover a camisa verde e amarela. Foi uma iniciativa para tentar dissociar o uniforme do time nacional de política, já que foram usados largamente como símbolo pelos apoiadores do presidente República, Jair Bolsonaro.

No vídeo, há um rap com o refrão utilizando um trecho da música de Lulu Santos “Tão bem”. O refrão da música é “Ela me faz tão bem, Ela me faz tão bem/Que eu também quero fazer isso por ela.” É uma referência à camisa da seleção.