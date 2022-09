Brasil vence Gana em amistoso preparatório para Copa

Neymar manteve o brilho do bom início de temporada com o Paris Saint-Germain ao participar do segundo gol e fazer a assistência para o terceiro

O Brasil venceu Gana por 3 a 0 em amistoso disputado nesta sexta-feira, em Le Havre (França), e segue preparando suas armas para a Copa do Mundo, encarnadas no poderio ofensivo de Neymar e Richarlison.

A Seleção se sobressaiu diante dos ganeses com um primeiro tempo muito eficaz, no qual Richarlison marcou dois gols (aos 28 e aos 40 minutos), antes do zagueiro Marquinhos abrir o placar aos 10.

Neymar manteve o brilho do bom início de temporada com o Paris Saint-Germain ao participar do segundo gol e fazer a assistência para o terceiro.

Brasil e Gana, ambos classificados para o Mundial do Catar, voltam a campo na próxima terça-feira, no fechamento da última data Fifa antes do início da Copa do Mundo.

Os brasileiros enfrentarão a Tunísia em Paris e os ganeses encaram a Nicarágua na Espanha.

© Agence France-Presse