Brasil goleia Chile por 4 a 0 em despedida da torcida pelas Eliminatórias

Já classificado para a Copa do Mundo, Brasil goleou o Chile no Maracanã por 4 a 0 nesta quinta-feira, com gols de Neymar, Vinícius Júnior, Phillipe Coutinho e Richarlison.

Com a vitória, o Brasil chega se mantém invicto e na liderança isolada das Eliminatórias Sul-Americanas, com 42 pontos em 16 jogos.

Os chilenos, que caíram para a sétima posição na tabela com 19 pontos, precisavam vencer hoje para ainda terem chance de conseguir uma vaga direta no Mundial do Catar. Agora, só podem chegar à colocação, que os levariam para a repescagem contra o classificado da zona asiática.

Para isso, precisam derrotar o já classificado Uruguai em Santiago na próxima terça-feira e torcer para que Peru e Colômbia não vençam na última rodada.

O Brasil, garantido na Copa do Mundo desde novembro, encerra sua participação nas eliminatórias contra a Bolívia, em La Paz, embora ainda tenha que cumprir tabela contra a Argentina, após o jogo entre as seleções pela sexta rodada ter sido interrompido em São Paulo pela a Anvisa por questões de protocolo contra a Covid-19.

