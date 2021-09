Brasil faz último treino antes de viagem ao Recife com escalação indefinida

Tite permitiu a transmissão de apenas 25 minutos dos trabalhos no CT Joaquim Grava e manteve a escalação em segredo

FolhaPress

Tite comandou nesta terça-feira (7) o último treinamento da seleção brasileira em São Paulo antes da viagem para Pernambuco, local do jogo de quinta-feira, às 21h30, contra o Peru, pela décima rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo do Qatar. A delegação embarca às 21h10, com previsão de chegada ao Recife aproximadamente à 0h45.

Cortado em razão da falta de garantias da Fifa de que cumpriu gancho por acúmulo de cartões amarelos no jogo contra a Argentina que está suspenso, o zagueiro Marquinhos já foi liberado para voltar à França e não treinou com o restante do elenco. Tite permitiu a transmissão de apenas 25 minutos dos trabalhos no CT Joaquim Grava e manteve a escalação em segredo.

Foi possível ver apenas o aquecimento dos jogadores na primeira parte do treinamento. A transmissão foi encerrada antes dos trabalhos técnicos e táticos previstos para a tarde. Tite tem à disposição a mesma escalação que iniciou contra a Argentina e a chance de repetir o time: Weverton; Danilo, Lucas Veríssimo, Éder Militão e Alex Sandro; Casemiro, Gérson, Everton Ribeiro e Lucas Paquetá; Neymar e Gabigol.

Os jogadores se reapresentaram na segunda (6) à noite depois de um dia de folga – foram liberados após anteciparem o treino de segunda-feira para domingo, ainda no gramado da Neo Química Arena. A seleção brasileira lidera as Eliminatórias com 100% de aproveitamento nos sete jogos disputados até agora.