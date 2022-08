Brasil enfrentará a Inglaterra, campeã da Euro Feminina

Com a conquista, a Seleção Brasileira garantiu a vaga na Copa do Mundo de 2023, e também nas Olimpíadas de 2024

Depois de garantir o título da Copa América Feminina vencendo a Colômbia por 1×0 no último sábado (30), a Seleção Brasileira Feminina terá pela frente a Inglaterra, que venceu a Eurocopa Feminina, em uma espécie de “final”. A partida será disputada na Europa, em local e data ainda não definidos.

Enquanto o Brasil levou a taça com a vitória simples e gol de Debinha no primeiro tempo, conquistando o quarto título consecutivo da Copa América, a Inglaterra venceu a Alemanha por 2×1 na prorrogação, em jogo realizado no Wembley, no domingo, para conquistar o título europeu.

Com a conquista, a Seleção Brasileira garantiu a vaga na Copa do Mundo de 2023, que será disputada na Austrália e Nova Zelândia, e nas Olimpíadas de 2024, em Paris, França.