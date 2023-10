Brasil e Uruguai fazem duelo de gigantes nas Eliminatórias

Ambas as seleções se preparam com cautela para um duelo de gigantes, um clássico entre duas das três seleções com mais títulos do continente

No jogo mais atrativo da quarta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, o Brasil vai a Montevidéu nesta terça-feira (17) enfrentar o Uruguai, de quem não perde há 22 anos, em busca de uma vitória para reagir depois de tropeçar em casa contra a Venezuela (1 a 1). Ambas as seleções se preparam com cautela para um duelo de gigantes, um clássico entre duas das três seleções com mais títulos do continente. Brasileiros e uruguaios vêm de empates na rodada anterior, mas para a ‘Celeste’ o sabor foi menos amargo, já que enfrentaram a Colômbia fora de casa e escaparam da derrota nos acréscimos (2 a 2), enquanto a Seleção não conseguiu se impor diante da frágil Venezuela jogando em Cuiabá. Com os resultados, o Brasil (7 pontos) perdeu a liderança das Eliminatórias para a Argentina (9 pontos), enquanto o Uruguai se manteve na quarta colocação (4 pontos). Ajustes Os dois treinadores deverão fazer ajustes, no caso dos uruguaios para melhorar o setor defensivo, que se mostrou frágil em Barranquilla contra os colombianos, enquanto a Seleção precisa ser mais eficiente no ataque. Contra a Venezuela, o Brasil teve um desempenho ofensivo abaixo do esperado, apesar do retorno de Vinícius Júnior, que ficou um mês afastado por lesão. “Falhamos em coisas que não deveríamos ter falhado”, disse o técnico Fernando Diniz depois da partida. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Mesmo assim, o comandante do Uruguai, o argentino Marcelo Bielsa, deverá se precaver contra Vini Jr., Neymar e cia. A ‘Celeste’ terá o retorno do lateral Matías Viña, que cumpriu suspensão, para formar uma linha defensiva que poderá ter como titular o zagueiro Mathías Oliveira, que entrou bem no segundo tempo contra a Colômbia e marcou um dos gols uruguaios. Já o Brasil não terá o lateral Danilo, que se machucou contra a Venezuela. Para seu lugar, Diniz convocou Emerson Royal, do Tottenham, que se juntou à concentração da Seleção no sábado, já em Montevidéu Sequência negativa O mítico Estádio Centenario estará lotado para o segundo jogo em casa do Uruguai de Bielsa, que tentará quebrar uma escrita muito negativa contra a Seleção. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE A última vitória da ‘Celeste’ sobre o Brasil foi em 2001 e, desde 2017, o time brasileiro venceu todos os confrontos com os uruguaios. O histórico global também é amplamente favorável à Seleção (38 vitórias em 78 jogos disputados, contra 20 vitórias do Uruguai), mas é mais equilibrado levando em conta apenas os jogos oficiais: 17 vitórias do Brasil, 11 do Uruguai e 13 empates. O árbitro da partida será o venezuelano Alexis Herrera. Escalações prováveis: Uruguai: Sergio Rochet; Ronald Araújo, Sebastián Cáceres, Matías Viña, Mathías Olivera; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Nicolás de la Cruz; Agustín Canobbio, Darwin Núñez, Maximiliano Araújo. Técnico: Marcelo Bielsa. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Brasil: Ederson; Yan Couto, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Guillerme Arana; André, Bruno Guimarães; Rodrygo, Neymar, Vinícius Júnior; Richarlison. Técnico: Fernando Díniz. © Agence France-Presse CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE