Brasil começa Liga das Nações de vôlei masculino com vitória sobre a Alemanha

O Brasil iniciou sua jornada na Liga das Nações de vôlei masculino com uma vitória por 3 sets a 1 sobre Alemanha, com parciais de 26/24, 25/16, 19/25 e 25/15, na noite desta quarta-feira. O ponteiro Lucarelli, autor de 20 pontos, brilhou em Ottawa, no Canadá, para liderar o triunfo da seleção, que tem a missão de conquistar o segundo título da competição internacional

“Sofremos muitos contra-ataques em alguns momentos, tivemos dificuldades, mas usamos todas as oportunidades que tivemos de pontuar”, disse Lucarelli ao fim da partida. “Cometemos alguns erros idiotas no amistoso contra o Canadá e corrigimos isso hoje A química entre nosso time é muito forte, isso faz a diferença pois não temos muito tempo para treinar”, completou.

Além do ponteiro, Alan Souza, com 19 pontos, e Otávio Henrique, com 11, também se destacaram durante o triunfo. Flávio, com quatro bloqueios, foi outro nome importante. Sem tempo para celebração, os jogadores brasileiros voltam à quadra já na quinta-feira, quando enfrentam os rivais da Argentina, pela segunda rodada. O descanso vem só na sexta, um dia antes do duelo com Cuba, no sábado.

No duelo desta quarta com a Alemanha, o jogo do Brasil demorou um pouco para encaixar. Liderados por Kampa e Weber, os alemães conseguiram abrir uma diferença de 15 a 10, mas os brasileiros tiveram força para reagir. A virada veio só no final, quando Maique igualou em 24/24 e Lucarelli marcou o 25º, antes de o alemão Weber errar e entregar o set à equipe comandada por Renan Dal Zotto.

A reação trouxe força à seleção brasileira para o segundo set, no qual foi completamente dominante e contou com mais uma grande atuação de Lucarelli para fechar em 25/16. Na terceira parcial, após um início parelho, a Alemanha deu sinal de vida e fechou em 25/19, mas o domínio brasileiro voltou no segundo set, com ainda mais intensidade. O bombardeio terminou em triunfo por 25/15 para garantir a vitória.

Estadão Conteúdo