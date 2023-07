Bragantino vence Fluminense na final do Brasileirão Feminino A2

As visitantes resolveram o jogo no primeiro tempo, mais especificamente nos 15 minutos finais da etapa inicial

O Bragantino deu um grande passo para o título do Campeonato Brasileiro Feminino A2 ao derrotar o Fluminense neste domingo (2), fora de casa, por 3 a 0. O revés representou a primeira derrota do Tricolor na competição em 12 jogos e deu vantagem à equipe paulista. Ela pode ser derrotada por até dois gols de diferença no jogo de volta da decisão, no dia 10, em Bragança Paulista, que mesmo assim se sagrará campeã da segunda divisão do futebol feminino brasileiro em 2023. Os gols do triunfo foram marcados por Leticia Monteiro, duas vezes, e Luana.

As visitantes resolveram o jogo no primeiro tempo, mais especificamente nos 15 minutos finais da etapa inicial. A torcida tricolor – que teve entrada gratuita no Estádio Luso Brasileiro – viu o Bragantino abrir o placar aos 35 minutos. Brenda Pinheiro recebeu pela direita e chutou cruzado. A goleira Amanda Coimbra desviou de leve e Luana completou para o gol vazio. O lance ainda foi checado pelo VAR e validado.

Aos 42 minutos, após bola roubada no campo adversário, Leticia Monteiro acertou belo chute colocado de fora da área e ampliou.

Seis minutos depois, a mesma Leticia Monteiro fez o terceiro gol, após contra-ataque, recebendo na entrada na área e tocando na saída de Amanda Coimbra.

No segundo tempo, o Fluminense tentou a todo custo diminuir a desvantagem e criou oportunidades para isso. Lorranny cobrou falta na trave esquerda do gol defendido por Alice, Guedes acertou o travessão em outro lance e a zagueira Débora tirou um gol em cima da linha.

No entanto, o Bragantino conseguiu manter a larga vantagem e, agora, chega confortável para o duelo decisivo, que será no dia 10 de julho, uma segunda-feira, às 19h, no Estádio Nabi Abib Chedid. Para sair campeão, o Fluminense precisará vencer por três gols de diferença para definir o título nos pênaltis ou por quatro ou mais gols de diferença para levar a taça nos 90 minutos.

As duas equipes já garantiram vaga no Brasileirão A1 em 2024, juntamente com Botafogo e América-MG.

Com informações da Agência Brasil