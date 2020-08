Botafogo vence, elimina o Paraná e avança na Copa do Brasil

PUBLICIDADE

O Botafogo está na quarta fase da Copa do Brasil. A vaga foi conquistada nesta quarta-feira, após o time vencer por 2 a 1 e eliminar o Paraná, no Durival Britto, em Curitiba (PR). Marcelo Benevenuto, Danilo Barcelos e Thales marcaram os gols da partida. Os duelos da próxima fase da competição será definido por um sorteio feito pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

A partida teve uma grande polêmica no segundo tempo pois o gol de empate do Paraná gerou muita reclamação por parte do Botafogo. O Alvinegro estava no campo de ataque e viu o árbitro Vinicius Furlan tocar na bola e armar contra-ataque. Guilherme Santos fez falta e, na cobrança, os donos da casa estufaram as redes. A nova regra indica que o lance deveria ser paralisado com a interferência do juiz, o que não ocorreu.

O Botafogo volta a campo no sábado, quando receberá o Internacional no Nilton Santos em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O Paraná, por sua vez, visita o Vitória para se manter na liderança da Série B também no sábado.

O Botafogo conseguiu a classificação e pode agradecer e muito a dois jogadores. Marcelo Benevenuto e Gatito Fernández se destacaram e tiveram grande parcela para o resultado. Pelo outro lado, Renan Bressan mostrou qualidade e levou muito perigo ao adversário.

O técnico Paulo Autuori decidiu repetir a escalação contra o flamengo com uma única mudança: Pedro Raul na vaga de Matheus Babi. Na defesa, Marcelo, Kanu e Rafael Foster seguiram firme na tática com três zagueiros. O objetivo é mandar a campo um time reativo, assim como foi diante de Atlético-MG e Flamengo.

Os donos da casa fizeram o que deles era esperado. Mandou na partida ficando grande parte do tempo com a posse de bola. Como é de sua característica, o Paraná arriscou vários chutes de média distância e exigiu grandes defesas de Gatito Fernández. Além disso, o Tricolor mostrava boa estratégia quando perdia a bola. Os donos da casa paravam o lance ou faziam forte marcação para recuperar a posse, o que tirou os contra-ataques do Botafogo.

A tática bem executada pelo Paraná praticamente anulou o Botafogo no primeiro tempo. O time teve muita dificuldade para encaixar o contra-ataque ou até mesmo criar jogadas de forma propositiva. Isso fez com que o time de Paulo Autuori ficasse apenas correndo atrás do adversário após ficar preso na marcação do adversário. A única boa notícia foi conseguir equilibrar e evitar maiores perigos durante o primeiro tempo. A mensagem ficou clara: o Alvinegro precisava mudar para a etapa complementar.

Logo na volta do intervalo, o Botafogo aproveitou uma falha constante no time do Paraná na temporada. O cruzamento no segundo pau é um dos pontos fracos dos donos da casa e foi justamente por ali que Marcelo Benevenuto aproveitou para abrir o placar. Em cobrança de escanteio de Bruno Nazário, o zagueiro subiu sozinho para estufar as redes. Gol que deixou os cariocas em boa vantagem após vitória por 1 a 0 também no Rio de Janeiro.

O Paraná não deixou o Botafogo comemorar por muito tempo. O empate, no entanto, veio de forma polêmica. Os cariocas estavam no ataque e, em meio a troca de passes, a bola bateu no árbitro Vinicius Forlan, e armou contra-ataque. Guilherme Santos fez falta e, na cobrança, os donos da casa chegaram a um empate. De acordo com a nova regra, o lance deveria ter sido paralisado com falta marcada para o Alvinegro, o que não ocorreu e irritou os botafoguenses.

Após os gols, a partida ficou aberta e ambas equipes tiveram chance de marcar. O Paraná pecou bastante nas finalizações e não conseguiu o segundo gol, que levaria a partida para os pênaltis. O Botafogo, por sua vez, não matou a partida, mas chegou perto quando Kanu acertou a trave.

O Botafogo teve inúmeras chances de matar a partida nos minutos finais. Foram várias decisões equivocadas, o que manteve o jogo aberto. O golpe final veio nos acréscimos após pênalti em Babi. Danilo converteu com tranquilidade.

PARANÁ

Alisson; Paulo Henrique, Thales, Fabrício, Juninho; Jhony Douglas (Michel), Higor Meritão, Renan Bressan; Gabriel Pires (Marcelo), Bruno Gomes, Andrey. T.: Allan Aal

BOTAFOGO

Gatito Fernandez; Marcelo, Kanu, Rafael Foster; Kevin, Caio Alexandre, Honda (Luiz Otávio), Bruno Nazário (Matheus Babi), Guilherme Santos (Danilo Barcelos); Luis Henrique (Rhuan), Pedro Raul. T.: Paulo Autuori

Estádio: Durival Britto (PR), em Curitiba (PR)

Juiz: Vinicius Furlan (SP)

Cartões amarelos: Higor Meritão, Juninho (Paraná); Kanu, Pedro Raul, Gatito Fernández (Botafogo)

Gols: Marcelo Benevenuto, aos 4min, e Danilo Barcelos, aos 51min do segundo tempo (Botafogo); Thales, aos 10min do segundo tempo (Paraná)

As informações são da FolhaPress