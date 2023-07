Botafogo suporta pressão, vence na casa do Grêmio e abre 10 pontos na liderança do Brasileiro

A vitória leva o Botafogo a 36 pontos em 42 disputados, abrindo 10 pontos de vantagem para o Flamengo, atual vice-líder

Se o jogo deste domingo em Porto Alegre tinha um tempero de grande final, o Botafogo jogou como time que quer ser campeão do Campeonato Brasileiro. Com grandes defesas de Lucas Perri e Matías Segovia mais uma vez decisivo, o time do interino Cláudio Caçapa venceu o Grêmio por 2 a 0, com gols de Eduardo e Carlos Alberto na Arena do Grêmio, para se isolar ainda mais na liderança.

A vitória leva o Botafogo a 36 pontos em 42 disputados, abrindo 10 pontos de vantagem para o Flamengo, atual vice-líder. O time tem a melhor defesa da competição e completou cinco vitórias consecutivas. A primeira derrota do Grêmio como mandante na temporada, após 23 jogos de invencibilidade, mantém o time gaúcho com 26 pontos, ainda na briga pelo G-4 da competição – é o terceiro.

Este resultado foi importante para dar ainda mais confiança ao elenco do Botafogo, que recentemente perdeu o técnico Luís Castro para o Al Nassr da Arábia Saudita, time de Cristiano Ronaldo. Os dois jogos com o interino Caçapa renderam duas vitórias, que dão tranquilidade para o novo treinador: Bruno Lage, contratado no último sábado. Campeão português com o Benfica, o novo técnico deve chegar ao Brasil esta semana.

O Botafogo agora se prepara para o primeiro jogo dos playoffs da Copa Sul-Americana. Classificado em segundo lugar na fase de grupos, o clube carioca enfrenta o Patronato nesta quarta-feira, às 19 horas, na Argentina. Pela Copa do Brasil, o Grêmio recebe o Bahia em Porto Alegre também na quarta, às 19 horas, pelo segundo jogo das oitavas de final – a ida, em Salvador, terminou 1 a 1.

Renato Gaúcho ainda não sabe se poderá contar com Luis Suárez no próximo jogo. Isso porque o uruguaio entrou em campo contra o Botafogo já no sacrifício e em alguns momentos foi visto mancando. Ainda assim, o treinador o escalou como único atacante e reforçou o meio de campo gaúcho: formação com três zagueiros, dois volantes e dois meias livres, com mais liberdade para os laterais avançarem.

A superioridade numérica do Grêmio no meio de campo quase surtiu efeito aos três minutos de bola rolando. Cristaldo pressionou a saída do Botafogo e conseguiu roubar a bola, que ficou com Cristaldo. O meia-atacante devolveu para o companheiro argentino, que avançou em liberdade pela direita. No cruzamento rasteiro, ela passou por Suárez sobrou para Reinaldo, que bateu para fora.

Controlando a posse de bola, o Grêmio tinha facilidade para trocar passes e buscava inverter o lado da jogada para confundir a marcação do Botafogo, que tem a melhor defesa da competição. Aos 20 minutos, João Pedro recebeu na direita e gingou para cima de Hugo. O cruzamento foi na medida para Suárez. O uruguaio bateu de primeira, com a perna direita, mas a bola passou à esquerda de Lucas Perri.

Líder isolado do campeonato, o Botafogo aos poucos foi se soltando em Porto Alegre. Primeiro, vieram algumas finalizações de longe, mas sem exigir trabalho para Gabriel Grando. Até que, aos 24 minutos, os cariocas quase abriram o placar em cobrança de falta. Eduardo jogou na marca do pênalti, Víctor Cuesta ajeitou para o meio e Tiquinho Soares jogou para o fundo das redes. Os jogadores chegaram a comemorar o gol, mas o árbitro de vídeo assinalou impedimento no toque do zagueiro argentino, invalidando o lance.

Apesar do susto, o gol anulado levantou ainda mais a moral do Grêmio, que subiu as linhas e passou a sufocar o Botafogo no campo de ataque. Reinaldo jogou a bola no meio das pernas do lateral Di Placido e arriscou o chute, mas foi travado por Adryelson, aos 33. Depois, aos 36, Villasanti recebeu no meio da marcação carioca, encontrou espaço e finalizou cruzado, assustando o goleiro Lucas Perri.

Cláudio Caçapa sentiu a pressão do adversário na primeira etapa e mudou a formação do Botafogo no intervalo. O interino tirou o atacante Júnior Santos para reforçar o meio de campo com o jovem Matías Segovia e trocou Hugo por Marçal na lateral esquerda. O Grêmio manteve o mesmo time para o segundo tempo e também a mesma proposta: pressionar e sufocar os cariocas no campo de ataque.

Logo aos 4 minutos, João Pedro tabelou com Luis Suárez e recebeu na marca do pênalti de frente para o gol, mas Lucas Perri estava ligado e saiu rápido da meta para cortar. No rebote, a bola sobrou limpa nos pés do centroavante uruguaio, que tentou bater de primeira para encobrir o goleiro do Botafogo, mas a bola explodiu na trave e saiu. Na sequência, Cristaldo recebeu sozinho na grande área e bateu para fora.

Até então apenas espectador do confronto, Gabriel Grando finalmente trabalhou aos 11 minutos. Em contra-ataque de velocidade, Eduardo soltou com Luis Henrique, que achou Tiquinho Soares no meio. O artilheiro armou o chute, mas bateu em cima da marcação. Na sobra, Tchê Tchê saiu de frente para o goleiro do Grêmio, que fez grande defesa.

Se do lado carioca Tiquinho era o comandante das ações ofensivas, o Grêmio contou com Suárez para encontrar as melhores oportunidades – mesmo com as frequentes dores do uruguaio. Com 16 minutos, o centroavante recebeu na meia lua e bateu forte. O goleiro do Botafogo espalmou e Reinaldo aproveitou o rebote na esquerda para soltar uma bomba. Lucas Perri, que vive temporada incrível, espalmou para escanteio.

Buscando sair do abafa, o Botafogo conseguiu encontrar o seu gol em uma falha da marcação da equipe gaúcha. Com fôlego, Segovia pressionou Bruno Alves e forçou o erro do zagueiro. A bola sobrou para Di Placido, que correu para a linha de fundo e cruzou para trás. Livre de marcação, Eduardo bateu de primeira para vencer o goleiro, inaugurando o placar em Porto Alegre aos 29 minutos.

A entrada de Matías Segovia mudou a história da partida. Xodó da torcida do Botafogo, a joia paraguaia foi fundamental para o segundo gol, que sacramentou a vitória do líder do campeonato. Pela direita, o atacante antecipou um passe do Reinaldo, gingou na frente do marcador e fez um belo passe em ultrapassagem para Marlon Freitas. O volante levantou a cabeça e cruzou consciente para Carlos Alberto, que só empurrou para o fundo das redes aos 42 minutos.

