Botafogo planeja vaga e premiação da Copa do Brasil diante do ABC

A semana decisiva do Botafogo-RJ começa nesta quarta-feira quando vai disputar com o ABC uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil. O jogo começa às 21h30 no Frasqueirão, em Natal (RN). A classificação é importante para o clube em termos financeiros, porque existe uma premiação de R$ 1,7 milhão da CBF.

A classificação será disputada em jogo único sem vantagem do empate e a igualdade no placar levará à definição da vaga para os pênaltis. Na primeira fase da Copa do Brasil o time não deu chance para o azar, goleando o Moto Club-MA por 5 a 0. O ABC, que vai disputar a Série D do Brasileiro, passou pelo Rio Branco-ES, ao empatar fora por 1 a 1.

A ordem da comissão técnica botafoguense foi para virar a chave após o empate, por 2 a 2 com o Volta Redonda no domingo. O resultado deixou o Botafogo em quinto lugar e mais distante de uma vaga nas semifinais. Está a quatro pontos do Fluminense, quarto colocado com 16 pontos, que será justamente seu adversário no próximo sábado pela décima rodada da Taça Guanabara. Se não vencer, o Botafogo estará eliminado da competição. Como a Série B do Brasileiro vai começar só em maio, o time ficaria quase um mês sem disputar jogos oficiais.

Apesar disso, o técnico Marcelo Chamusca pediu calma a seus jogadores: “Vamos passo a passo. Primeiro vamos nos concentrar no jogo com o ABC, só depois vamos pensar no Fluminense. Os dois jogos são importantes para o futuro do time.”

Na verdade, Chamusca está mesmo focado na Série B e na luta pelo retorno à elite nacional em 2022. Até agora foram 45 dias de trabalho, com 10 jogos, sendo seis empates, três vitórias e uma derrota. Um aproveitamento de 50%, com o ataque marcando 15 e a defesa sofrendo oito gols. “Temos um grupo em formação, mas que está evoluindo” atesta o técnico.

Ele perdeu mais uma peça importante para a temporada, com a ida do atacante Matheus Babi para o Athletico-PR. Agora só tem Rafael Navarro como titular, tendo como opção no banco apenas o garoto Matheus Nascimento, de 17 anos, que tem entrado no decorrer dos jogos. Para este duelo em Natal, o time deve ser o mesmo que empatou com o Volta Redonda, exceção, justamente, de Navarro, que sentiu dores musculares e vai ser substituído por Matheus Nascimento. Com isso, Gabriel do sub-20, foi relacionado para o ataque, bem como o zagueiro Joel Carli, que se recuperou de lesão e viajou com a delegação.

O ABC ainda não engrenou na temporada e vem sofrendo com a falta de jogos. Apesar de a paralisação do Campeonato Potiguar ter encerrado, o ABC não entra em campo há um mês. Por outro lado, jogou a Copa do Nordeste, mas foi eliminado no último final de semana e coloca todas as suas fichas no jogo contra o Botafogo. O técnico Sílvio Criciúma tem uma dúvida no meio-campo entre Marco Antônio e Pedro Alan.

Estadão Conteúdo