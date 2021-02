Botafogo anuncia novo supervisor técnico

A contratação faz parte da reestruturação do departamento de futebol que está em curso no clube alvinegro

O Botafogo anunciou, na noite desta quarta-feira (17), a chegada do supervisor técnico Bruno Coev. A contratação faz parte da reestruturação do departamento de futebol que está em curso no clube alvinegro.

Segundo a nota do clube, Coev vai “supervisionar a estrutura oferecida para as atividades de campo, o envolvimento dos atletas no cumprimento de suas obrigações e realizar a interface entre atletas, comissão técnica e demais setores”.

Bruno Coev, que também tem passagem pelo Vasco, estava ocupando o cargo de coordenador na base do Flamengo, onde foi companheiro de Eduardo Freeland, atual diretor de futebol do Botafogo e um dos responsáveis pelas mudanças na pasta.

As informações são da FolhaPress