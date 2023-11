Bolsonaro visita Neymar durante recuperação no RJ

Durante a partida contra o Uruguai, Neymar sofreu a ruptura do ligamento cruzado anterior e lesões no menisco

Na terça-feira (28), o jogador Neymar recebeu uma visita especial em sua residência em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. O ex-presidente Jair Bolsonaro esteve com o craque, que está em fase de recuperação após passar por uma cirurgia no joelho esquerdo devido a lesões durante as eliminatórias.

O encontro entre Neymar e Bolsonaro foi compartilhado nas redes sociais do ex-presidente, que aproveitou para desejar uma rápida recuperação ao craque, expressando seu apoio e manifestando a esperança de vê-lo em breve de volta aos gramados.

No início deste mês, Neymar passou por uma cirurgia delicada em Belo Horizonte, Minas Gerais, com o objetivo de reconstruir o ligamento cruzado anterior e tratar o menisco.