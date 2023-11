Capital se apresenta com foco no título do Candangão 2024

Time divulgou mais um pacote de novidades para a temporada

Com 25 atletas, o Capital se apresentou nesta terça-feira (28) para dar início à preparação com foco no Candangão 2024. Sob o comando do treinador Paulinho Kobayashi, atual campeão invicto da Série D do Brasileirão à frente do Ferroviário (CE), o time inicia os trabalhos imediatamente no Complexo JK, no Paranoá.

“O Capital vem batendo na trava há algum tempo. Tenho o máximo de respeito por todos os adversários, pois já atuei no futebol do Distrito Federal, mas estamos montando uma equipe forte com base em um planejamento eficaz”, destaca o técnico.

A apresentação ocorreu no renovado Complexo JK, que abriga o Estádio JK, campos auxiliares, ginásio poliesportivo, departamento médico e quadra de gramado sintético. Durante a breve cerimônia, o time anunciou a contratação do lateral esquerdo Matheus Silva e o retorno do volante Marconi, que estavam no grupo campeão nacional com Kobayashi.

Nos últimos dias, o Tricolor confirmou um pacote de renovações. A mais recente é a continuidade do goleiro Léo Rodrigues. O arqueiro de 36 anos foi titular na equipe em 2022 e ficou como suplente de Luan Santos nesta temporada. Importante ressaltar que são os dois últimos atletas escolhidos como melhores goleiros nas edições anteriores do Candangão.

O paulista de 36 foi formado na base do Guarani e defendeu Remo, Treze, América de São José do Rio Preto e Veranópolis. Passou pelo Famalicão, de Portugal, antes de começar carreira pelo DF, onde já defendeu Real Brasília e Luziânia, antes de chegar ao Capital.

Outra renovação é a de Renan Mota. O meia de 32 anos chegou ao Capital na reta final do Candangão deste ano. Ele tem passagem pelo São Bento, do primeiro escalão do futebol paulista. Oriundo do Pará, o atleta começou sua carreira nas categorias de base do Santos, onde permaneceu por alguns anos. Enquanto esteve com contrato em vigor com o Alvinegro Praiano, Renan foi emprestado ao União São João, Sport Barueri, Democrata, Ituano e Araxá. O jogador passou por vários clubes de São Paulo como o Penapolense, Monte Azul, Guarani e Oeste.

Renan Mota ainda teve uma passagem pelo exterior. Em 2019, O atleta saiu do Figueirense e foi transferido para o Kyoto Sanga, clube do Japão. O meia permaneceu duas temporadas na equipe asiática, voltando ao Brasil em 2021. Após voltar a território brasileiro, Renan defendeu a Ponte Preta, Vila Nova, Villa Nova-MG, Floresta e Tombense. Pelo São Bento, o jogador entrou em campo em nove oportunidades.

O primeiro do pacote foi Deivid Anacleto, o Deivão. Atacante de 35 anos foi titular em todas as partidas do Tricolor durante o Candangão deste ano. Alto, veloz e forte, o jogador se destaca pelo seu bom posicionamento na área. Em 2020, foi Campeão Paraense pelo Paysandu. Além disso, coleciona passagens por Caxias (RS), Guarani (SP), e Paraná (PR), entre outros clubes.

“Podemos dizer que estamos aí com 95 a 98% do elenco completo. Há ainda uma peça ou outra a avaliar; mas a base já está formada”, enfatiza o diretor de Futebol do Capital, Gustavo Cartaxo.

No Candangão 2024, o Capital estreia contra o Paranoá, dia 14, ainda sem local e horário definidos. Na segunda rodada, o time recebe o Gama, no Estádio JK.

Elenco:

Goleiros: Léo Rodrigues, Luan Santos, e Alex

Zagueiros: Luiz Gustavo, Éder Lima, Marcelo, Lucas Oliveira e Alemão

Laterais direito: Weriton e Everton Silva

Laterais esquerdo: Mattheus Silva e Renan Luis

Volantes: Marconi, Maycon Lucas, Felipe Guedes e Richard

Meias: Romarinho e Renan Mota

Atacantes: Leozynho, Jailson, Kadu Barone, Deysinho, Deivão, Wallace Pernambucano e Rian Pablo

Técnico: Paulinho Kobayashi