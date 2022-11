Bélgica esconde palavra “Love” de seus uniformes

“É triste, mas a Fifa não nos deixa outra escolha. Quanto ao resto, o uniforme não mudou”, disse o diretor-geral da RBFA, Peter Bossaert

A Associação Real Belga de Futebol (RBFA, na sigla em inglês), proibida pela Fifa de usar sua segunda camisa em que aparece a palavra “Love” (Amor), anunciou nesta terça-feira (22) que ocultará a mensagem no uniforme.

Em seu lugar, será colocada uma etiqueta para esconder a palavra localizada na nuca.

“É triste, mas a Fifa não nos deixa outra escolha. Quanto ao resto, o uniforme não mudou”, disse o diretor-geral da RBFA, Peter Bossaert.

A camisa “é inspirada nos famosos fogos de artifício do Tomorrowland (festival de música) e representa os valores comuns de diversidade, igualdade e inclusão”, declarou a RBFA durante a apresentação do uniforme em setembro.

Na segunda-feira (21), sete seleções europeias, incluindo a Bélgica, desistiram de usar a braçadeira “One Love” (“Um Amor”) em apoio à comunidade LGBTQIA+.

Assim como as demais seleções, os ‘diabos vermehos’ cederam às pressões da Fifa, que ameaçou com “sanções esportivas” caso descumprissem as regras.

