O Bayern de Munique conquistou o título do Campeonato Alemão neste sábado (28) pela 11ª vez consecutiva e o 32º de sua história. A equipe do treinador Thomas Tuchel venceu o Colônia por 2 a 1. Os jogadores Coman e Musiala marcaram para os visitantes, enquanto Ljubicic (de pênalti) fez o tento mandante.

Ruim para o Borussia Dortmund, que Bastava vencer o Maiz 05 em casa para interromper um jejum de 11 anos e quebrar a série interminável de conquistas do Bayern Munique no Alemão. Mas o time empatou por 2 a 2 e perdeu o título para o Bayern de Munique pelo saldo de gols. Ambas as equipes marcaram 71 pontos no Campeonato Alemão.

Na zona de classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões da Europa, o Union Berlin venceu o Werder Bremen por 1 a 0, em casa, somou 62 pontos. O RB Leipzig terminou em terceiro.

O Bayern entrou em campo em desvantagem na tabela com 68 pontos contra 70 do Borussia Dortmund. No entanto, com apenas oito minutos de jogo, Coman abriu o placar com um belo chute no ângulo. O Colônia, que não tinha mais nada a disputar no torneio, levou o jogo a sério e dificultou a vida do Bayern no primeiro tempo.

No segundo tempo, o Bayern voltou melhor mas viu Ljubicic, de pênalti, empatar aos 36 minutos.

O empate não desanimou o Bayern, o jovem atacante Jamal Musiala entrou aos 40 minutos e acertou belo chute no canto e decretou a vitória bávara.