Bayern empata em casa, encerra série de triunfos e vê briga acirrada pela ponta

A briga pelas primeiras posições do Campeonato Alemão ficou mais acirrada neste sábado, graças a um tropeço do Bayern de Munique. Atuando em casa, o time não foi além do empate por 1 a 1 com o Werder Bremen, na Allianz Arena, em duelo válido pela oitava rodada.

Com a igualdade, o Bayern de Munique chegou aos 19 pontos. O time tem apenas um a mais do que o Bayer Leverkusen, que fez 2 a 1 no Arminia Bielefeld por 2 a 1, fora de casa, e chegou aos 18. Eles são seguidos de perto por RB Leipzig, com 16, e Borussia Dortmund, com 15, que ainda vão entrar em campo neste sábado.

O empate encerrou uma série de dez vitórias do Bayern por diferentes competições. E o time foi surpreendido pelo adversário, que abriu o placar com Maximilian Eggestein, aos 45 minutos do primeiro tempo. Porém, o Bremen, que buscava o seu primeiro triunfo sobre o time de Munique desde 2008, foi frustrado pelo gol de Kingsley Coman após cruzamento de Leon Goretzka, aos 17 minutos do segundo tempo. De qualquer forma, chegou aos 11 pontos, na zona intermediária da classificação.

O triunfo que levou o Leverkusen a colar no Bayern foi assegurado apenas aos 43 minutos do segundo tempo, com o gol marcado por Aleksandar Dragovic. Antes, Bailey até havia aberto o placar aos 23 da etapa inicial para os visitantes, mas um gol contra de Hradecky logo no começo do segundo tempo havia deixado tudo igual para o Arminia Bielefeld, que soma apenas quatro pontos, em 15.º lugar.

Também neste sábado, o Borussia Mönchengladbach, com gol de Neuhaus, e o Augsburg, que marcou com Caligiuri, empataram por 1 a 1. Em outra igualdade, Hoffenheim e Stuttgart ficaram no 3 a 3, com o último gol saindo aos 48 minutos do segundo tempo. Já o Schalke 04 continua em má fase e na zona de rebaixamento após perder, em casa, para o Wolfsburg por 2 a 0.

Estadão Conteúdo