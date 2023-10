Basquete: equipes do DF estreiam na nova temporada do NBB

Com novos elencos e até novas comissões técnicas, os times do DF buscam melhores campanhas do que às da temporada passada

Por Yan Vittor

Jornal de Brasília/ Agência de Notícias Ceub

Os dois times da capital entram pela primeira vez em quadra neste sábado (21/10). O Brasília enfrenta o Corinthians, no Nilson Nelson, e o Cerrado enfrenta o Pinheiros, no Ginásio da ASCEB.

Com novos elencos e até novas comissões técnicas, os times do DF buscam melhores campanhas do que às da temporada passada. A equipe do Cerrado amargou a última colocação com apenas 5 vitórias na competição, já o Brasília terminou a competição na penúltima colocação do NBB.

Como as equipes vêm para temporada?

Cerrado

O Cerrado conta com uma reformulação em massa no elenco,manteve apenas o Ala-armador Daniel Von Haydin, que fará sua 4º temporada no alviverde, e o armador Eduardo Motta.

Dentre os reforços chamam a atenção : o armador Davi Rosseto, recém chegado do Fortaleza , já ganhou o prêmio de melhor armador da NBB, e chega pra acrescentar experiência e qualidade para a equipe.

Além de Davi, o Cerrado trouxe os americanos Grantham Gillard e William Jerald Green III ajudam a trazer mais experiência para o jovem time. Na beira da quadra, a equipe verde do DF será comandada por Régis Marrelli, vice campeão e melhor treinador da temporada 2011 / 2012 quando treinava o São José.

Brasília

Já no lado do Brasília, uma trinca americana fará parte do elenco, são os alas-armadores Christian Alaekwe e Thomas Cooper; e completando a trinca o pivô Tony Criswell.

Além da volta de alguns jogadores como Paulo Lourenço e o armador Deryk, há atletas promovidos ao time principal. Já no comando, a equipe decidiu manter seu treinador Dedé Barbosa, que vai para sua segunda temporada no comando da equipe.

Primeiros jogos

As duas equipes contam com o apoio da sua torcida nessa estreia. O Cerrado recebe o Pinheiros às 17h no ginásio da Asceb e a partida poderá ser acompanhada em tempo real no site da LNB, já o Brasília recebe o Corinthians às 16h na Arena Nilson Nelson,a transmissão será feita ao vivo no canal oficial do NBB no youtube.