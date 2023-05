A ‘demora’ do Barcelona deixou Vítor Roque apreensivo, já que o jogador prioriza o clube

O Barcelona deve avançar de vez pela contratação de Vítor Roque, segundo afirma o jornal espanhol “Mundo Deportivo”. Segundo o veículo, o clube Catalão esfriou um pouco as negociações para fazer uma análise financeira e esportiva interna.

Após avaliar essas questões, a diretoria do time espanhol decidiu avançar de vez pela contratação de Vítor Roque. Entretanto, o jornal afirma que, primeiro, o clube terá que se desfazer de alguns atletas do seu elenco para liberar espaço e evitar o ‘fair play financeiro’.

O veículo também diz que a ‘demora’ do Barcelona deixou Vítor Roque apreensivo, já que o jogador prioriza o clube. O “Mundo Deportivo” destaca que Vítor Roque também está na mira do futebol inglês, com Chelsea e Arsenal de olho no seu futebol.

Internamente, o Barcelona sabe que terá que pagar algo entre 35 e 40 milhões de euros (de R$ 188,3 milhões a R$ 215,3 milhões na cotação atual). O jornal espanhol também diz que o salário de Vítor Roque não é visto como um grande problema por ele ainda ser um atleta jovem e que cobraria pouco.