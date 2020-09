Barcelona confirma a transferência do meia croata Ivan Rakitic ao Sevilla

PUBLICIDADE

O meio-campista croata Ivan Rakitic está de volta ao Sevilla. O Barcelona confirmou nesta terça-feira a venda do jogador de 32 anos, que retorna ao seu ex-clube depois de seis temporadas no time da Catalunha. A equipe de Sevilha pagou 1,5 milhão de euros (R$ 9,7 milhões) e assinou um contrato com o atleta até 30 de junho de 2024.

No Barcelona, Rakitic conquistou 13 títulos entre Liga dos Campeões da Europa, Campeonato Espanhol, Supercopa da Espanha e Mundial de Clubes da Fifa. Em sua despedida, o clube agradeceu ao jogador. “O FC Barcelona expressa publicamente a sua gratidão a Rakitic pelo seu empenho e dedicação e deseja-lhe boa sorte e sucesso no futuro”, disse em uma nota oficial.

Esta é a segunda passagem do jogador pelo Sevilla. O croata havia sido contratado pelo clube da região da Andaluzia em 2010 e permaneceu na equipe por quatro anos, quando decidiu ir para o Barcelona. Nesse período, Rakitic foi campeão da Liga Europa na temporada 2013/2014.

Além do valor de 1,5 milhão de euros pagos pela contratação, o atual campeão da Liga Europa pode ter de pagar mais 9 milhões de euros em despesas variáveis ao Barcelona, que no total dá algo em torno de R$ 68 milhões.

Assim, o Sevilla tem a sua terceira contratação confirmada após a chegada de Suso, que teve a sua opção de compra exercida junto ao Milan, após a classificação à fase de grupos da Liga dos Campeões, e de Óscar Rodríguez, que deixou o Real Madrid.

Rakitic chega ao Sevilla para preencher a lacuna deixada por Banega, que deixou o time e acertou com um clube da Arábia Saudita. A ideia é que o jogador seja uma referência no vestiário do time comandado pelo técnico Julen Lopetegui.

