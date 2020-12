Balanço do NBB: times do DF perdem, Flamengo sobra e jogo atrasa por causa de exames

PUBLICIDADE

Por Arthur Ribeiro

Jornal de Brasília / Agência CEUB

Ao final dos jogos do final de semana, com três partidas válidas pela 6ª rodada do primeiro turno do Novo Basquete Brasil (NBB), as más notícias ficaram, de novo, para os times anfitriões. No sistema de sedes realizado pelo torneio como medida de segurança contra a Covid-19, seis times vieram à capital federal para realizarem três dias de jogos. Ontem, se enfrentaram Pato Basquete (PR) e Brasília (DF), Flamengo (RJ) e Cerrado Basquete (DF) e, por fim, VipTech Campo Mourão (PR) e KTO/Caxias do Sul (RS).

A rodada de jogos começou com reviravoltas, principalmente fora de quadra. Marcado para começar às 13h, o confronto entre Campo Mourão e Caxias foi adiado para o final do dia, devido a um atraso, por parte do laboratório, na entrega dos resultados dos exames de coronavírus realizados pelos atletas de ambas as equipes. Assim, mesmo após realizarem o aquecimento e estarem a instantes de começar a partida, o início não foi autorizado e os jogadores tiveram que deixar o ginásio.

Com o adiamento do jogo anterior, os primeiros times que viram a bola subir foram Pato e Brasília. No duelo na parte de baixo da tabela, a melhor foi para os paranaenses, que venceram na prorrogação por 104 a 98 e subiram para a 10ª posição. Após estar atrás do placar desde o começo da partida, a equipe da capital conseguiu a virada no último quarto, mas viu os adversários se recuperarem e levarem a disputa para o tempo extra. Nos cinco minutos acrescentados, o americano Isaac Thornton, um dos cestinhas da atual edição do NBB mas sumido no jogo até então, anotou 9 pontos e comandou o Pato para sua quarta vitória no torneio.

Os destaques da partida para a equipe do Paraná foram o armador Matheusinho, com 25 pontos e 8 rebotes, e o ala-armador Thornton, 19 pontos, enquanto para o Brasília o ala-armador Jefferson anotou 25 pontos e 5 assistências, acompanhado por Sammy Yeager, ala dos Estados Unidos, com 21 pontos, 5 rebotes e 5 assistências.

Logo em sequência teve show do líder. O Flamengo dominou o Cerrado desde o início e venceu por 87 a 67. Apesar da intensidade dos estreantes no NBB, o talento do rubro-negro, maior campeão do torneio, se sobressaiu logo de cara. Mesmo com o bom segundo quarto do Cerrado, não foi o suficiente para encostar de vez no placar, e o Flamengo apenas controlou a partida até o estouro final do cronômetro. Desfalcado de Marquinhos, ex-MVP da liga, os cariocas mostraram o poder do seu elenco e justificam as expectativas para a temporada.

Os brasilienses viram o ala-armador americano JC Fuller se destacar mais uma vez, com 16 pontos e 7 rebotes. O Flamengo, apesar da grande atuação coletiva, teve o armador argentino Franco Balbi como destaque dentro e fora de quadra. Além de anotar 20 pontos, 5 rebotes e 5 assistências, ele esteve nos holofotes pelo momento com Derick, atleta de um dos núcleos sociais do Cerrado, que tem o argentino como ídolo. Ambos trocaram camisas e uma conversa que com certeza ficará marcada na memória do jovem.

Por último, quase 9 horas depois do horário marcado anteriormente, Campo Mourão e Caxias do Sul se enfrentaram no confronto de sulistas, mas o time do Paraná levou a melhor, vencendo por 96 a 76. Apesar de desfalcados do seu principal jogador, Anton Cook, um dos maiores pontuadores do NBB 13, o armador Stéfano Pierotti deu conta do recado para o Campo Mourão e os conduziu para a vitória através de seus 37 pontos, recorde pessoal da carreira e a maior pontuação da temporada até o momento. Apesar da boa atuação de Túlio da Silva, o Caxias não se encontrou no segundo quarto, perdendo a parcial por 22 a 7, e, muito devido ao baixo aproveitamento do perímetro, encontrou dificuldades em se recuperar no placar, que foi controlado pelos paranaenses até o fim.

Pierotti, em seus 37 pontos recordistas, acertou 7 bolas de três e distribuiu 4 assistências para comandar seu time. Já o Caxias, por sua vez, teve Túlio, atleta emprestado pelo Flamengo, anotando 23 pontos e 5 rebotes, ajudado por Pedro Teruel, que acrescentou com mais 15 pontos.

A próxima rodada na bolha de Brasília será na terça-feira (22), novamente no ginásio da ASCEB, e é a última do primeiro turno na capital. As 6 equipes entram em quadra para fazer 3 jogos entre si. Às 14h, Pato e Cerrado se enfrentam, seguidos por Campo Mourão e Brasília às 17h, com transmissão do DAZN, e, por fim, Flamengo e Caxias jogam às 20h, o duelo entre o primeiro e último colocado do NBB irá passar na ESPN.