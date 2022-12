Baixas de Jesus e Telles aumentam lista de lesões que assolam a seleção no Qatar

O lado esquerdo da defesa do Brasil é o que mais preocupa. Marquinhos foi improvisado na função na última partida. Pedro entrou no lugar de Jesus

Josué Seixas

Gabriel Jesus e Alex Telles são mais dois lesionados da seleção brasileira nesta Copa do Mundo. Além deles, que estão fora do torneio, Neymar, Danilo e Alex Sandro também são baixas e ainda sem previsão de retorno na competição. É o lateral direito quem tem mais chances de voltar já nessas oitavas de final, na segunda-feira (5), contra a Coreia do Sul. Neymar vai começar a fazer trabalhos em campo, mas ainda sem certeza para a partida.

Jesus e Telles foram substituídos na partida desta sexta-feira (2) contra Camarões com dores no joelho direito. No caso do lateral-esquerdo, ficou mais perceptível que a lesão é séria. Visivelmente abalado, Telles apareceu chorando na saída de campo e também no banco de reservas.

O lado esquerdo da defesa do Brasil é o que mais preocupa. Marquinhos foi improvisado na função na última partida. Pedro entrou no lugar de Jesus. A seleção foi derrotada por 1 a 0.

A seleção brasileira não é a única que está sofrendo com lesões nesta Copa do Mundo. O Senegal perdeu Sadio Mané antes do começo da competição. Na França, Benzema foi cortado após uma lesão em treinamento, enquanto Lucas Hernández se machucou na primeira rodada –Kanté, Pogba e Maignan ficaram fora já na convocação, e Kimpembe e Nkuku também às vésperas do torneio.

A Austrália, que joga neste sábado (3) contra a Argentina, às 16h, perdeu o centroavante Martin Boyle, enquanto os sul-americanos tiveram atacantes Nicolás González e Joaquín Correa cortados. Giovanni Lo Celso sofreu uma lesão muscular antes do torneio e ficou fora.

Os lesionados do Brasil

Neymar (tornozelo direito)

Danilo (tornozelo esquerdo)

Alex Sandro (quadril esquerdo)

Gabriel Jesus (joelho direito)

Alex Telles (joelho direito)

Jogadores disponíveis

Goleiros: Alisson, Ederson e Weverton.

Defensores: Bremer, Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Daniel Alves.

Meio-campistas: Bruno Guimarães, Casemiro, Éverton Ribeiro, Fabinho, Fred e Lucas Paquetá.

Atacantes: Antony, Gabriel Martinelli, Pedro, Raphinha, Richarlison, Rodrygo e Vinicius Junior.