Austrália surpreende, vence Dinamarca e avança às oitavas da Copa

João Victor Miranda

A Austrália está nas oitavas de final da Copa do Mundo. Demonstrando muita organização defensiva, os australianos contaram com um contra-ataque mortal para surpreender a favorita Dinamarca, nesta quarta-feira (30), vencer por 1 a 0, e garantir o segundo lugar do Grupo D.

Após segurar a pressão inicial dos dinamarqueses, a Austrália equilibrou as ações ainda no primeiro tempo, que terminou zerado. Na segunda etapa, Leckie fez um golaço em um contra-ataque rápido, aos 15 minutos. Os australianos se defenderam bem e não sofreram para garantir a vitória.

Com o resultado, a Austrália foi a seis pontos e ficou na segunda colocação do Grupo D da Copa do Mundo – a França, com sete, ficou na liderança no saldo de gols -, garantindo vaga nas oitavas de final pela segunda vez na história do país.

A Austrália volta a campo no próximo domingo (4), às 12h (de Brasília). O adversário será o líder do Grupo C, que será conhecido nesta quarta, às 16h (de Brasília), quando as seleções da chave – Polônia x Argentina, Arábia Saudita x México – entram em campo.

É a segunda vez que a Austrália chega às oitavas de final da Copa do Mundo em seis participações em mundiais -1974, 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022. A primeira foi em 2006, quando os australianos caíram para a Itália no mata-mata.

Austrália

Ryan; Degenek, Souttar, Rowles e Behich; Mooy, Hirvine, Leckie (Adjin Hrustic) e Goodwin (Keanu Baccus); McGree (Bailey Wright) e Duke (Jamie Maclaren).

Dinamarca

Schmeichel; Kristensen (Alexander Bah), Andersen, Christensen e Maehle (Andreas Cornelius); Hojbjerg e Jensen (Mikkel Damsgaard); Skov Olsen (Robert Skov), Eriksen e Lindstrom; Braithwaite (Kaspel Dolberg).

Estádio: Al Janoub, em Al-Wakrah, qatar

Quando: Às 12h desta quarta-feira (30)

Árbitro: Mustapha Ghorbal (Argélia)

VAR: Mauro Vigliano (Argentina)

Gols: Matthew Leckie, aos 16′ do 2° T (Austrália).

Cartões amarelos: Milos Degenek (Austrália)