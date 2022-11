Austrália chega à terceira rodada da Copa com vantagem na disputa pelas oitavas

Agora, a Austrália enfrenta a Dinamarca nesta quarta-feira (30), às 12h (de Brasília), no Al Janoub, em Al Wakrah, em busca da vaga restante para ir pela segunda vez à fase de mata-mata

Com a vitória da França sobre a Dinamarca, o Grupo D foi o primeiro a ter uma seleção classificada para as oitavas na Copa do Qatar.

Agora, a Austrália enfrenta a Dinamarca nesta quarta-feira (30), às 12h (de Brasília), no Al Janoub, em Al Wakrah, em busca da vaga restante para ir pela segunda vez à fase de mata-mata do Mundial -os australianos só passaram da fase de grupos uma vez, em 2006.

A seleção australiana chega à partida com vantagem: soma três pontos, ocupa o segundo lugar e precisa de uma vitória simples para avançar.

A Austrália também se classifica em caso de empate, contanto que a Tunísia, na lanterna com um ponto, perca para a França.

Se os tunisianos vencerem, chegarão aos três pontos e os australianos terão que contar com critério de desempates, começando pelo saldo de gols.

A seleção australiana estreou com derrota para a França no Qatar, mas se recuperou com vitória sobre a Tunísia na segunda rodada.

Entre os australianos, a expectativa é a de superar os feitos de 2006, quando somaram uma vitória e um empate, e avançar para as oitavas com duas vitórias.

“”Eu nunca treinei para jogar por um empate, é tudo uma questão de ganhar”, disse o técnico Graham Arnold nesta terça-feira (29).

A Dinamarca, por sua vez, mira apenas a vitória. A equipe ocupa o terceiro lugar, com pontuação mínima, e se classifica se vencer e se os tunisianos não vencerem a seleção francesa.

Caso a equipe tunisiana saia triunfante, empatou com os dinamarqueses em quatro pontos, e a decisão também será pelos critérios de desempate.

Os dinamarqueses estão fora se perderem ou empatarem.

O técnico dinamarquês Kasper Hjulmand afirmou nesta terça-feira que ficará de olho nos resultados da outra partida, mas que o foco será na partida contra a Austrália, que avalia como difícil.

“Claro que há pressão, mas esses jogadores estão muito acostumados com grandes jogos”, disse.

Hjulmand também afirmou que é difícil escolher titulares a partir de um grupo tão equilibrado, mas que o objetivo é manter a identidade e a filosofia nesta quarta-feira. “Só nos últimos dez, 15 minutos, talvez mudemos, dependendo do resultado”, disse.

Com a exceção de Thomas Delaney, cortado após estreia por conta de uma lesão, a Dinamarca não deve ter desfalques. Kjaer e Olsen, que causavam preocupações, estão liberados.

Assim, os dinamarqueses devem começar a partida com: Schmeichel; Andersen, Kjaer e Christensen; Kristensen, Hojbjerg, Eriksen e Maehle; Skov Olsen, Dolberg e Damsgaard.

A Austrália não tem desfalques confirmados, e devem ir a campo com a mesma formação que venceu a Tunísia:: Ryan; Karacic, Souttar, Rowles, Behich; Leckie, Irvine, Mooy, McGree, Goodwin; Duke.

Estádio: Al Janoub, em Al Wakrah (Qatar)

Horário: Às 12h (de Brasília) desta terça-feira (29)

Árbitro: Mustapha Ghorbal (Argélia)

VAR: Mauro Vigliano (Argentina)

Transmissão: SporTV, Globoplay e Fifa+