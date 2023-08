Atlético vence São Paulo com golaço de Hulk e pênalti de Lucas em reestreia

Foi o talento de Hulk que condicionou todo o duelo no Morumbi: em má fase e precisando muito da vitória

GUILHERME PADIN

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O Atlético-MG estragou a festa do São Paulo na tarde deste domingo (6), no Morumbi, que viu antes da partida a apresentação de James Rodríguez e Lucas Moura à torcida: vitória atleticana por 2 a 0 no jogo pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com um golaço de Hulk no início do jogo e outro de Pavón, os atleticanos fizeram uma partida eficiente e souberam segurar os avanços do Tricolor, que melhorou com Lucas no segundo tempo. O camisa 7 falhou, porém, ao cometer o pênalti em Patrick.

O resultado mantém o São Paulo com 26 pontos, na 8ª posição. O Galo vai a 24, e agora está em 10º lugar.

As duas equipes voltam a campo no meio de semana. O Atlético visita o Palmeiras pela volta das oitavas de final da Libertadores, após perder em casa por 1 a 0. O Tricolor também tem uma desvantagem para reverter: joga no Morumbi contra o San Lorenzo (ARG), depois da derrota por 1 a 0 em Buenos Aires, pelas oitavas da Sul-Americana.

A apresentação dos reforços são-paulinos. Estrelas recém-contratadas pelo São Paulo, James Rodríguez e Lucas Moura foram saudados por mais de 50 mil tricolores antes de a bola rolar no Morumbi. Lucas já entrou em campo, aliás: entrou logo após o intervalo e apresentava um ótimo desempenho, comprometido pelo pênalti que cometeu em Patrick, que culminou no segundo gol atleticano.

Como foi o jogo

Foi o talento de Hulk que condicionou todo o duelo no Morumbi: em má fase e precisando muito da vitória, o Atlético abriu o placar muito cedo, aos quatro minutos, o que fez os comandados de Felipão se fecharem e segurarem as tentativas do São Paulo.

Do golaço de falta em diante só deu Tricolor no primeiro tempo: os donos da casa se lançaram ao ataque e levaram perigo ao menos três vezes à meta de Matheus Mendes no primeiro tempo. Seguro, o goleiro atleticano foi bem e impediu o empate são-paulino.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Apesar do São Paulo atacar mais, o Galo se mostrou tranquilo com o cenário de apenas se defender no Morumbi, e ofereceu pouco espaço à equipe de Dorival Júnior.

Lucas Moura estreou pelo São Paulo: logo na volta do intervalo, o camisa 7 entrou na vaga de Talles Costa e se apresentou bem. Foi incisivo, buscou o drible e boas tabelas pela direita, chegando até a gerar um cartão amarelo para Battaglia. Uma atuação promissora do meia-atacante, comprometida pelo pênalti que fez em Patrick. Pavón converteu com tranquilidade.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 0 x 2 ATLÉTICO-MG

Competição: Campeonato Brasileiro, 18ª rodada

Local: Morumbi, em São Paulo (SP)

Data e hora: 6 de agosto, às 16h

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Amarelos: Jemerson (CAM), Rafinha (SAO), Nestor (SAO), Battaglia (CAM), Saravia (CAM), Diego Costa (SAO), Pavón (CAM), David (SAO), Pablo Maia (SAO) e Beraldo (SAO)

Gols: Hulk (CAM), aos 4 minutos do primeiro tempo, e Pavón (CAM), aos 22 minutos do segundo tempo.

SÃO PAULO

Rafael; Rafinha (Pato), Diego Costa, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Talles Costa (Lucas Moura), Nestor (Alisson) e Michel Araújo (David); Luciano (Wellington Rato) e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

ATLÉTICO-MG

Matheus Mendes; Mariano, Igor Rabello, Jemerson (Maurício Lemos) e Arana; Battaglia, Otávio e Hyoran (Patrick); Pavón (Edenílson), Paulinho (Igor Gomes) e Hulk (Alan Franco). Técnico: Felipão.