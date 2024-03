Atlético Mineiro demite o técnico Felipão

Após nove meses no cargo, o Atlético Mineiro oficializou nas suas redes sociais a saída do técnico Luiz Felipe Scolari. O experiente treinador estava desde junho no comando da equipe, desde a saída do argentino Eduardo Coudet.

Segundo a nota oficial publicada pelo Galo, a saída foi decidida “de forma consensual”. A decisão da saída foi tomada após reunião realizada na Cidade do Galo entre o presidente do Atlético-MG, Sérgio Coelho e o treinador Felipão.

Membro da comissão técnica permanente, Lucas Gonçalves é quem assume o Atlético de forma interina. O próximo jogo do Galo é a final do Campeonato Mineiro contra o Cruzeiro no próximo dia 30.

O plano A do Galo para repor a saída de Felipão é o argentino Gabriel Milito, que está sem clube e seu último trabalho foi no Argentino Juniors.

Felipão somou 41 jogos, com 19 vitórias, 10 empates e 12 derrotas. A média de gols feitos por partida foi de 1,37 e a de gols sofridos foi de 0,83.

O mau desempenho em campo e a relação estremecida com a torcida atleticana fez com que o comitê do clube mineiro optasse pela saída do pentacampeão.